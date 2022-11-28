Steam'de yeni kullanıcı rekoru! Anlık kullanıcı sayısı 31 milyonu geçti

Steam'in istatistiklerine sahip üçüncü parti uygulaması SteamDB'de yer alan verilere göre Steam'in son 24 saatte tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştığı bildirildi.

STEAM ANLIK OYUNCU SAYISI REKOR KIRDI

SteamDB'de yer alan verilere göre Steam'in son 24 saatteki tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu rekoru 31,906.400 oldu. Steam, 27 Kasım Pazar günü saat 17.00 itibariyle en yüksek oyuncu sayısına ulaştı. Anlık oyuncu sayıları her saat başında SteamDB'de güncellenmektedir.

2003 yılından bu yana hizmet veren Steam, bir önceki rekorunu 25 Ekim tarihinde anlık 30,043.005 kullanıcı ile kırmıştı. Kendi oyuncu rekorunu tazeleyen Steam, bir ayda yaklaşık 2 milyon oyuncuya daha ulaştı.