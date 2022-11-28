Üye Girişi
Haberi Paylaş

Steam'de yeni kullanıcı rekoru! Anlık kullanıcı sayısı 31 milyonu geçti

Gamegar Haberleri

Steam'de yeni kullanıcı rekoru! Anlık kullanıcı sayısı 31 milyonu geçti

Popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam'in anlık oyuncu sayısında yeni bir rekor yaşandı. Yıldan yıla oyuncu sayısında yükseliş yaşayan Steam'in anlık oyuncu sayısı 31 milyonu aştı.

Steam'in istatistiklerine sahip üçüncü parti uygulaması SteamDB'de yer alan verilere göre Steam'in son 24 saatte tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştığı bildirildi.

STEAM ANLIK OYUNCU SAYISI REKOR KIRDI

SteamDB'de yer alan verilere göre Steam'in son 24 saatteki tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu rekoru 31,906.400 oldu. Steam, 27 Kasım Pazar günü saat 17.00 itibariyle en yüksek oyuncu sayısına ulaştı. Anlık oyuncu sayıları her saat başında SteamDB'de güncellenmektedir.

Steam'de yeni kullanıcı rekoru! Anlık kullanıcı sayısı 31 milyonu geçti

Steam'de yeni kullanıcı rekoru! Anlık kullanıcı sayısı 31 milyonu geçti

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

2003 yılından bu yana hizmet veren Steam, bir önceki rekorunu 25 Ekim tarihinde anlık 30,043.005 kullanıcı ile kırmıştı. Kendi oyuncu rekorunu tazeleyen Steam, bir ayda yaklaşık 2 milyon oyuncuya daha ulaştı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Steam Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title