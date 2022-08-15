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Steam'de ücretsiz oyunları kütüphaneye eklemeyin kolay yolu geliyor

Steam'de ücretsiz oyunları kütüphaneye eklemeyin kolay yolu geliyor

Dijital oyun dağıtım platformu Steam'e gelen yeni güncelleme ile ücretsiz oyunlar kolayca kütüphaneye eklenebilecek. Steam'e ücretsiz oyunları indirip oynamadan kütüphaneye eklemenin kısayolu ekleniyor.

Daha önce Steam'de ücretsiz oyunları kütüphanenize ekleyebilmek için indirip oynamanız gerekirdi, ancak yeni güncelleme ile artık ücretsiz oyunları kütüphaneye eklemek için kısayol getirildi.

ÜCRETSİZ OYUNLARI KÜTÜPHANEYE EKLEMENİN KISAYOLU GELİYOR

Birçok Steam kullanıcısının uzun süredir devam eden şikâyetleri arasında yer alan ücretsiz oyunları kütüphaneye ekleme problemi, yeni gelen güncelleme ile çözüldü. Artık Steam'de yer alan ücretsiz oyunları kütüphanenize tek tuşla ekleyebilir, istediğiniz zaman kütüphanenizden indirip oynayabilirsiniz.

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Ücretsiz oyunları kütüphaneye eklemek için yapmanız gereken tek şey oyunun mağazasına giderek "Oyunu Oyna" tuşunun yanına yeni eklenen "Kütüphaneye Ekle" veya "Add to Library" butonuna basmak olacak. Bu işlemi yaptıktan sonra oyunun kütüphanenize eklendiğini göreceksiniz.

Steam'de ücretsiz oyunları kütüphaneye eklemeyin kolay yolu geliyor

Steam'deki ücretsiz oyunları görüntülemek için Steam'in ana sayfasına giderek sol tarafta yer alan kategoriler arasında "Türlere Göre Göz At" başlığı altında yer alan "Oynaması Ücretsiz" bölümüne tıklayarak Steam'deki tüm oynaması ücretsiz oyunları görebilirsiniz.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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