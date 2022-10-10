Steam'de haftanın en çok satanları açıklandı
Gamegar Haberleri
Steam'in 3 – 9 Ekim tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.
Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…
STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 9 EKİM
- Steam Deck
- Steam Deck Docking Station
- FIFA 23
- Need for Speat Heat
- Marauders
- Cyberpunk 2077
- Grounded
- FIFA 23
- Call of Duty Modern Warfare II
- Slime Rancher 2
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