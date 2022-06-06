Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu paylaşıldı! 30 Mayıs – 5 Haziran 2022
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam'in 30 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.
Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…
STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 5 HAZİRAN
- Steam Deck
- V Rising
- Elden Ring
- Valve Index VR Kit
- Sea of Thieves
- No Man's Sky
- It Takes Two
- FIFA 22
- Sniper Elite 5
- Stray
Geçen hafta listenin ilk başında yer alan V Rising, bu hafta ikinci sıraya gerileyerek birinciliği Steam Deck'e teslim ediyor. Sniper Elite 5, No Man's Sky ve Valve Index VR Kit, geçen haftaya kıyasla listede yükselirken V Rising ve FIFA 22 listede geriledi.