Steam'de 10 TL ve 20 TL altına alınacak en iyi oyunlar

Steam'de düşük sistemli PC dostu oyunların da içerisinde yer aldığı 10 ve 20 TL altındaki en iyi oyunları Steam yaz indirimleri fiyatlarıyla sizler için derledik. İşte Steam'de alabileceğiniz 10 TL ve 20 TL altındaki en iyi oyunlar…

STEAM'DE 20 TL ALTINA ALINABİLECEK EN İYİ OYUNLAR

House Flipper – 20 TL

Northgard – 20 TL

Stardew Valley – 14,40 TL

Cities Skylines – 16,25 TL

Hearts of Iron IV – 19,75 TL

Witcher 3 – 11,99 TL

Mortal Kombat 11 – 16,40 TL

Deep Rock Galactic – 16,50 TL

TEKKEN 7 – 17,85 TL

STEAM'DE 10 TL ALTINA ALINABİLECEK EN İYİ OYUNLAR