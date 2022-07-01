Steam'de 10 TL ve 20 TL altına alınacak en iyi oyunlar
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Steam yaz indirimleri 2022'nin gelmesiyle beraber birçok bağımsız ve büyük yapımda yüzde 90'a varan indirimler yapıldı. Peki, Steam'de 10 TL ve 20 TL altına alınabilecek en iyi oyunlar neler? Sizler için listeledik.
Steam'de düşük sistemli PC dostu oyunların da içerisinde yer aldığı 10 ve 20 TL altındaki en iyi oyunları Steam yaz indirimleri fiyatlarıyla sizler için derledik. İşte Steam'de alabileceğiniz 10 TL ve 20 TL altındaki en iyi oyunlar…
STEAM'DE 20 TL ALTINA ALINABİLECEK EN İYİ OYUNLAR
- House Flipper –20 TL
- Northgard – 20 TL
- Stardew Valley – 14,40 TL
- Cities Skylines – 16,25 TL
- Hearts of Iron IV – 19,75 TL
- Witcher 3 – 11,99 TL
- Mortal Kombat 11 – 16,40 TL
- Deep Rock Galactic – 16,50 TL
- TEKKEN 7 – 17,85 TL
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
STEAM'DE 10 TL ALTINA ALINABİLECEK EN İYİ OYUNLAR
- theHunter Call of the Wild – 7,68 TL
- The Forest –8 TL
- Left 4 Dead 2 – 3,70 TL
- Sniper Elite 4 – 8,90 TL
- Don't Starve Toghether – 8,16 TL
- Terraria – 9 TL
- DEVOUR – 8,40 TL
- Mount & Blade: Warband – 7,49 TL
- Friday the 13th: The Game – 6,25 TL
- Outlast 2 – 7,50 TL
- Little Nightmares – 7,75 TL
- Age of Empires III: Definitive Edition – 9,60 TL