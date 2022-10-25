Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in Cadılar Bayramı indirimi, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Steam Cadıalr Bayramı indirimi ne zaman? Steam Cadılar Bayarmı indirimi saat kaçta? Detayları haberimizde…

Steam kullanıcıları, Cadılar Bayramı ile beraber gelecek Steam Cadılar Bayramı indiriminin ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman? Steam Cadılar Bayramı indirimi saat kaçta? İşte detaylar…

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ SAAT KAÇTA?

Steam Cadılar Bayramı indirimi 25 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve 1 Kasım Salı günü saat 20.00'de sona erecek.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ

Kostümlerimizi giyip geceleri ürkütücü sesler çıkaran hayaletleri ve hortlakları kutladığımız Steam Çığlık Festivali'nde bize katılın! Yaklaşan ve çıkmış oyunların indirimde olacağı ve oyunların Cadılar Bayramı temalı etkinlikleriyle katılacağı bu festivalde Cadılar Bayramı ruhuna uygun oyunlar ve oyun içi etkinlikler yer alacak.