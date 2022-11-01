Steam Cadılar Bayramı İndirimi ile almanız gereken oyunlar

Dijital oyun dağıtım platformu Steam'de Cadılar Bayramı İndirimi ile kesinlikle alıp oynamanız gereken oyunları ve indirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Steam Cadılar Bayramı İndirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor?