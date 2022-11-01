Steam Cadılar Bayramı İndirimi ile almanız gereken oyunlar
Gamegar Haberleri
Dijital oyun dağıtım platformu Steam'de Cadılar Bayramı İndirimi ile kesinlikle alıp oynamanız gereken oyunları ve indirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Steam Cadılar Bayramı İndirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor?
Steam Cadılar Bayramı indiriminde son güne gelindi. Cadılar Bayramı festivali kapsamında almanız gereken oyunları sizler için listeledik. İşte detaylar…
STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİNDE ALMANIZ GEREKEN OYUNLAR
- Resident Evil Village – 201,75 TL (-25%)
- Dead By Daylight – 39,60 TL (-60%)
- Cult of the Lamb – 128,00 TL (-20%)
- Days Gone – 131,60 (-60%)
- DayZ – 155,99 TL (-40%)
- Resident Evil 3 – 121,05 TL (-70%)
- Death Stranding Director's Cut – 59,40 TL (-40%)
- Thymesia – 156,78 (-39%)
- Resident Evil 7 Biohazard – 101,25 TL (-50%)
- 2022 Resident Evil Halloween Pack – 425,18 TL (-67%)
- Dead Space Pack – 205,64 (-55%)
STEAM CADILAR BAYRAI İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Steam Cadılar Bayramı indirimi 1 Kasım Salı günü saat 20.00'de sona erecek.
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