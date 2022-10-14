Star Trek: Resurgence'in çıkış tarihi ertelendi

Star Trek Resurgence'in Twitter hesabından yapılan duyuruda oyunun istikrarlı bir şekilde ilerlediğini, ancak son bir cila atmak için çıkış tarihini Nisan 2023'e kadar ertelendiği duyurdu.

Dramatic Labs'in geliştirip yayınladığı Star Trek: Resurgence, Star Trek: The Next Generation olaylarından sonraki çağda geçen orijinal bir hikayeyi anlatan interaktif bir anlatımlı video oyunudur. Oyunun çıkış tarihi 2023 ilkbaharına ertelendi.

STAR TREK RESURGENCE ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapması planlanan bilim kurgu uzay oyunu Star Trek: Resurgence'in çıkış tarihi Twitter hesaplarından yapılan duyuru ile Nisan 2023'e kadar ertelendi.

Star Trek Resurgence'in Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Üretim tüm yaz boyunca istikrarlı bir şekilde ilerliyor, ancak oyuna son bir cila katmak ve gerçekten sürükleyici bir Star Trek deneyimi yaratmak için çıkış tarihimizi 2022'den çıkarmak gibi zor bir karar aldık.

Star Trek: Resurgence'ı Nisan 2023'te PC, PlayStation ve Xbox'ta yayınlamayı planlıyoruz.

Star Trek'e olan sevgimiz ve hayranlığımız bu kararda etkili oldu. Şimdiye kadar başardıklarımızla gurur duyuyoruz ve bu, buradaki herkes için bir tutku projesi olmaya devam ediyor. Pek çokları için çok şey ifade eden bir evrende çalışabildiğimiz için inanılmaz derecede minnettar ve heyecanlıyız.

Hepsini görmeni ve daha önce gelen hiçbir Star Trek oyununa benzemeyen bir maceraya atılmanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada son çalışmalarımızdan bazıları." sözlerine yer verdi.