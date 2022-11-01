Square Enix tarafından geliştirilip yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Star Ocean The Divine Force'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, fantezi rol yapma oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Star Ocean The Divine Force sistem gereksinimleri neler? Star Ocean The Divine Force kaç GB? Detayları haberimizde…

Fantezi aksiyon rol yapma oyunu Star Ocean The Divine Force, PC kullanıcıları için çıkış yapmasının ardından sistem gereksinimleri de belli oldu. Peki, Star Ocean The Divine Force sistem gereksinimleri neler? Star Ocean The Divine Force kaç GB? İşte detaylar…

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Star Ocean The Divine Force'u minimum 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, minimum 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 veya Windows 11 64-bit

: Windows 10 veya Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM veya AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM veya AMD Radeon RX 580 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 70 GB kullanılabilir alan

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 veya Windows 11 64-bit

: Windows 10 veya Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700 XT DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 70 GB kullanılabilir alan

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE KAÇ GB?

Star Ocean the Divine Force'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE KAÇ TL?