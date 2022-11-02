Spry Fox, Netflix bünyesine katıldı

Netflix son aylarda oyun dünyasına büyük ilgi gösteriyor. Sadece dizi ve filmlerle değil oyunlarla da kendisine kullanıcı çekmeye çalışan Netflix bu amaç için son zamanlarda kesenin ağzını bir hayli açtı. Sürekli yeni stüdyoları bünyesine katarak ağını genişletiyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Boss Fight alımının ardından yeni bir stüdyo daha Netflix'in ağına girdi. Netflix Cozy Grove'un yapımcısı Spry Fox'u bünyesine kattı.

Spry Fox Amerika merkezli bağımsız bir oyun stüdyosu. Fox daha önce Cozy Grove, Alphabear ve Triple Down gibi yapımlara imza atmasıyla biliniyor. Fox'un yapımlarında hayal gücüne, yaratıcılığa ve insanlara kendilerini iyi hissettirmeye odaklanıyor. Stüdyonun eş kurucularından olan Daniel Cook "David'le 12 yıl önce Spry Fox'u kurduğumuzda amacımız nazik, yaratıcı insanların güzel oyunlar yapabileceği ve bu oyunları oynayanların kendini mutlu hissedebileceği bir ortam yaratmaktı" ifadelerini kullandı.

Daniel Spry Fox'un Netflix bünyesine katılmasıyla ilgili düşüncelerini de paylaştı. "Spry Fox'un Netflix'e katıldığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diyen Daniel, geleceğe yönelik temennilerini de oyuncularla paylaştı. Daniel sözlerine "Netflix'teki diğer yaratıcı insanlarla beraber çalışabilir ve neyi nasıl yaptığımız konusunda kendimizi daha iyi bir konuma getirebiliriz" ifadeleriyle devam etti.

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Spry Fox Netflix'in bünyesine katılan 6. oyun stüdyosu oldu. Yayın devi hız kesmeden oyun sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor. Netflix öncesinde yaptığı açıklamalarda oyunarın abonelik ücretine dahil olacağını ve fazladan para ödeme gibi bir durumun olmayacağını söylemişti. Ayrıca oyunların reklamsız olacağı da paylaşılan bilgiler arasındaydı. Netflix şu anda mobil oyunları test etmeye ve platformuna entegre etmeye başladı bile. Yapılan çalışmalar sadece belli bölgelerde deneme amaçlı ilerliyor. Testler ve çalışmalar tamamlanınca oyun hizmeti bütün kullanıcılar için açılacak.