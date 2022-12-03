Split, Valorant harita havuzuna geri dönüyor! Bu kez Breeze ve Bind gidiyor

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta geçtiğimiz aylarda dereceli ve derecesiz maçların aktif harita havuzlarından çıkartılan Split, aylar sonra dereceli ve derecesiz maçlara geri dönerken bu kez Breeze ve Bind haritaları havuzdan çıkartılıyor.

Ocak 2023'ün başlarında gelecek olan 6.0 yaması ile Split, Valorant harita havuzuna geri kavuşuyor. Ancak, bu kez aktif harita havuzundan Breeze ve Bind çıkartılıyor.

SPLIT, VALORANT'A GERİ DÖNÜYOR

2022 yılının ortasında geçici olarak harita havuzundan çıkartılan ve oyuncuların dereceli ve derecesiz maçlarda oynamayı özlediği Split, aktif harita havuzuna geri dönüyor. Ocak 2023'ün başlarında yayınlanacak Valorant 6.0 yaması ile Split, üzerinde birkaç değişiklik yapılmış şekilde geri dönecek. Breeze ve Bind ise dereceli ve derecesiz aktif havuzundan belirsiz süreliğine çıkartılacak.

BREEZE VE BIND HARİTALARI KALDIRILIYOR

Aktif harita havuzundan çıkartılacak Breeze ve Bind, tıpkı Split'te olduğu gibi Spike'a Hücum, özle oyun ve diğer oyun modlarında hala kullanılabilir olacak.

Valorant Harika Ekibi üyesi Joe "Pearl Hogbash" Lansford'un yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Asıl meseleye gelince: Split geri dönüyor! Split'in kaldırılması birçoğunuzun canını sıkmıştı. Bu yüzden tekrar bu haritada oynayabileceğiniz ve yeni yapılan değişiklikleri deneyimleyebileceğiniz için mutluyuz. Fazla söze gerek yok. Çoğunuz bu haritanın dönmesini istediniz ve diğer harita havuzu değişikliklerini düşününce Split'in geri getirilmesi gayet mantıklı bir seçim olacak. Split harita havuzundan çıkarıldığından beri değişen metada ve oyuna gelen yeni ajanlarla, yenilenmiş Split'te nasıl oynayacağınızı görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Breeze'in ajan ve takım kompozisyonu çeşitliliği açısından geliştirilmesi gereken bazı yönleri olduğunu ve genel anlamda tasarımının basitleştirilebileceğini düşünüyoruz. Bind'daki durum ise daha çok stratejik çeşitlilikle alakalı. Oyunculara ışınlayıcılar etrafında daha çok oyun yapma şansı vermek ve takımların her iki bölge için de geçerli olmak üzere bölgelere saldırma ve saldırılara karşı savunma olanaklarını gözden geçirmek istiyoruz."