Söylenti: Sony 2023'te 30 Milyon PlayStation 5 Üretmeyi Planlıyor

İddiaya göre Sony, 2023 mali yılında 30 milyon adet PlayStation 5 piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Insider-Gaming'ten Tom Henderson'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2023'ün nisan ayı ile 2024'ün mart ayı arasını kapsayan 2023 mali yılı döneminde Sony, 30 milyon adet PlayStation 5 piyasaya sürmeyi planlıyor. 2022 mali takvimi için 18 milyon adet PS5 üretimi hedefleyen Sony, bir sonraki yıl bunu yüzde 70 arttırarak 30,5 milyona çıkaracak.

Henderson birkaç hafta önce Sony'nin sökülebilir disk sürücüsü olan yeni bir PS5 modeli üzerinde çalıştığını ve bunun 2023'te piyasaya sürüleceğini öne sürmüştü. Yeni haberde, 2023'ün nisan ayında üretime geçecek bu modelin önümüzdeki yılın eylül ayı gibi raflarda olmasının beklendiği ve Sony'nin 2023 mali yılı için hedeflediği 30,5 milyon adet PlayStation 5 üretiminin 12 milyonunun sökülebilir disk sürücü barındırmayan "eski model PlayStation 5" olmasının planlandığı belirtildi.

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İddiaya göre, sökülebilir disk sürücülü PlayStation 5 modeli ile Sony tek üretim hattına geçecek. Firma bu sayede hem daha çok konsol üretebilecek hem de üretim maliyetini düşürecek. Bu doğrultuda tek bir konsol modeli piyasaya sürecek olan Sony, disk sürücüsünü ayrıca satacak ve bunun 100 dolar gibi bir fiyatı olacak. Bu, şu an satışta olan standart PS5 ve disk sürücüsüz dijital PS5 arasındaki fiyat farkına denk geliyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Sony'nin geçen yıla kıyasla ABD'deki sevkiyatını yüzde 400 oranında arttırdığı ve PS5 stoklarının iyileşme gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Sony, 2022'nin haziran ayı itibarıyla PlayStation 5'in 21,7 milyon adet satış rakamına ulaştığını açıklamıştı.

2020'nin kasım ayında piyasaya sürülen yeni nesil konsollar yarı iletken parça sıkıntısı ve tedarik zincirlerindeki diğer aksamalar nedeniyle arz sıkıntısı yaşanan ürünlerin başında geliyor. Hem Microsoft hem de Sony yüksek talebi karşılamakta zorlanırken, yaşanan son gelişmeler yakın zamanda yeni nesil konsollardaki stok sıkıntısının ortadan kalkabileceğini gösteriyor.

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