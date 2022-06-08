Söylenti: Hideo Kojima'nın Yeni Korku Oyunu Overdose İsmini Taşıyor - Haberler

İddiaya göre Hideo Kojima, Overdose adlı yeni bir korku oyunu üzerinde çalışıyor.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson, Hideo Kojima'nın yeni korku oyunu projesinden ilk detayları paylaştı. Henderson, Hideo Kojima'nın Overdose adlı yeni bir korku oyunu geliştirdiğini ve izlediği görüntülerde oyunda Margaret Qualley'nin rol aldığını yazdı. Qualley, Kojima'nın bir önceki oyunu Death Stranding'de "Mama" adlı karakteri canlandırmıştı.

Tom Henderson yayımladığı yazıda birkaç detay daha açıkladı. Buna göre, söz konusu görüntüde Margaret Qualley'nin karakteri el feneri ile dar ve karanlık bir koridorda yürüyor. Bir süre sonra jump scare ile birlikte "GAMEOVER" yazısı çıkıyor ve oynanış görüntüsü sonlanıyor. Daha sonra "A Hideo Kojima Game" yazısı ve son olarak "OVERDOSE" ismi ekranda beliriyor.

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Henderson yazıyı yayımladıktan sonra Kojima Productions'ın kendisine ulaşarak söz konusu haberi yayımdan kaldırmasını talep ettiğini ancak bu talebi reddettiğini açıkladı.

Hideo Kojima'nın asistanı birkaç önce Kojima ve Geoff Keighley'nin video konferans yoluyla görüştüğü bir fotoğraf paylaşmıştı. Geoff Keighley, 9 Haziran'da TSİ 21: 00'de başlayacak olan Summer Game Fest 2022'yi sunacak ve burada yeni oyun duyuruları gerçekleşecek. Hideo Kojima'nın yeni korku oyunu Overdose da burada resmi olarak tanıtılabilir.

SaveButonu / Gamegar