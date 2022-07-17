Soulframe: Warframe Geliştiricilerinden Yeni Bir MMO

Warframe geliştiricileri Digital Extremes'in sunduğu TennoCon 2022'de yapımcıların yeni MMO'su Soulframe duyuruldu.

Warframe geliştiricileri Digital Extremes, kendilerine özgü bir etkinlik olan TennoCon 2022'de üzerinde çalıştıkları yeni bir oyun olan Soulframe'i duyurdu. Warframe'in bir paralel evreni gibi düşünebileceğimiz Soulframe, sanat konsepti olarak Warframe'i andıran unsurlara yer verecek olsa da hem oynanışı açısından hem de yer aldığı dünyanın kurgusu açısından farklı bir yola ayrılıyor.

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Soulframe, kardeş oyununun aksine saniyede yüz binlere ulaşan hasar figürlerini gördüğümüz ses hızında ilerleyen bir oyun olmayacak. Yavaş ancak etkili bir dövüş sistemi kullanmayı hedefliyor. Yer alacağı dünya ise ileri teknolojiye tamamen kendini kaptırmış bir bilim kurgu dünyası olmayacak, oyunun yönetmeni Steve Sinclair, Washington Post ile yaptığı görüşmede Soulframe'in konseptini "Doğa ve endüstrinin çarpışmasından doğan bir dünya" halinde betimliyor.

Digital Extremes'in Washington Post ile yaptıkları görüşmede göze çarpan bir başka olay da dile getiriliyor, bu da geliştiricilerin hedeflediği oynanış konseptinin FromSoftware oyunlarında gördüğümüz konsepte yakın olması. Oyunun adının Soulframe olması da insanlara Souls serisinin direkt bir ilham kaynağı olabileceğini düşündürdü, ancak Soulframe'in yönetmenliğini üstlenen Steve Sinclair bunun tam olarak doğru olmadığını belirtti. Washington Post ile yaptıkları röportajda Sinclair FromSoftware oyunlarının "direkt bir ilham kaynağı olmadığını" açıkladı. Ancak direkt bir ilham kaynağı olmasa da bu oyunların başarılı olduğu konuların toplantılarında dile getirildiğini de ekledi.

Soulframe aynı kardeş oyunu gibi oyuncularıyla olabildiğince iletişim halinde olmayı hedefliyor. Warframe'in neredeyse 10 yıllık serüveni sonucu elimizdeki oyunun ilk çıkan oyundan bambaşka bir şeye evrilmesinin nedeninin bu iletişim olduğunu bildiklerini söyleyen Digital Extremes, bu düşünce yapılarını Soulframe'de de uygulayacağa benziyor. 10 yıllık serüvenlerinde yeni ufuklara yol almayı hedefleyen Digital Extremes, bu serüvende onlara yardım eden ve destekleyen oyuncularına bir teşekkür olarak Soulframe'in ilk sürümlerini paylaşmayı hedefliyor.

SaveButonu / Gamegar