Sony, Xbox Game Pass'in 29 milyon aboneye ulaştığını iddia etti

Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alım işlemini tamamlamaya çalışırken İngiltere hükümeti anlaşmayla ilgili soruşturmasıyla ilerlerken Sony, Microsoft'un abonelik hizmeti Xbox Game Pass'in 29 milyon abonesi olduğunu iddia etti.

Microsoft'un Call of Duty yayıncısını 68.7 milyar dolara satın alma işlemini duyurmasının ardından birçok pürüz ile karşılaştı. Şirket, bunlarla ilgilenirken Japon teknoloji devi Sony'den Xbox Game Pass açıklaması geldi.

SONY, XBOX GAME PASS'İN 29 MİLYON ABONEYE ULAŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Sony'nin Ekim ayında yayınlanan gözlemin bir parçası olarak yaptığı açıklamada, "Game Pass, PlayStation Plus'ı önemli ölçüde yönlendiriyor. Microsoft, çoklu oyun abonelik hizmetlerinde zaten önemli bir liderliğe sahiptir. Game Pass'in Xbox Game Pass konsolu ve Xbox Game Pass Ultimate için 29 milyon abonesi var ve gelecekte önemli ölçüde büyümesi bekleniyor." sözlerine yer verdi.

Ancak, Sony'nin Xbox Game Pass ile ilgili 29 milyon abone iddiası, Microsoft'un önceki raporlarıyla uyuşmuyor. Microsoft'un bu yılın başlarında 25 milyon aboneye sahip son güncellemesinden daha yüksek olduğu bildirildi.