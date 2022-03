Sony Üç Aşamalı Yeni PlayStation Plus Servisini Duyurdu

PS Now ve PS Plus abonelik servislerini bir arada toplayan yeni PlayStation Plus sistemi Sony tarafından detaylıca açıklandı.

PlayStation Blog'da yer alan duyuruya göre, yeni PlayStation Plus servisi Essential, Extra ve Premium olmak üzere üç aşamalı bir abonelik sistemine sahip olacak ve 700'den fazla oyunla haziran ayında kullanıma sunulacak. PlayStation Now sistemi ise rafa kaldırılacak ve burada sunulan avantajlar PS Plus'a geçecek.

Elden Ring'den Çıkarılan İçerikler Belli Oldu

Yeni PlayStation Plus servisinin üç aşamalı abonelik sistemi, fiyatları ve içerikleri şu şekilde:

PlayStation Plus Essential:

Mevcut PS Plus sisteminin birebir aynısı. Her ay iki ücretsiz oyun verilecek, özel indirimler içerecek, oyun kayıtları için bulut depolama sistemi yer alacak ve online modlara erişim sağlayacak. Aylık 10 dolar/9 euro veya yıllık 60 dolar/euro abonelik fiyatı olacak.

PlayStation Plus Extra:

İlk aşamadaki tüm avantajlara ek olarak 400'e yakın PS4 ve PS5 oyunu indirebilir formatta abonelere sunulacak. Bu oyunlar arasında servisin kullanılma sunulduğu ilk aydan itibaren Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 ve Returnal gibi yapımların yer alacağı belirtildi. Bu kademede PlayStation Studios'un geliştirdiği oyunlar da yer alacak. Aylık 15 dolar/14 euro veya yıllık 100 dolar/euro fiyatla sunulacak.

PlayStation Plus Premium:

İlk iki kademedeki tüm içeriklerin yanında 340'e yakın daha fazla oyun barındıracak. Bunlar arasından PS3 oyunları sadece streming aracılığıyla oynanabilecekken; PS2, PS1 ve PSP oyunları hem streming hem de indirilerek oynanabilecek. İlk iki aşamada sunulan PS4 ve PS5 oyunları da her iki yolla oynanabilir olacak. Ayrıca, bazı oyunların demolarına erişim bu aşamadaki bir diğer avantaj olacak. Aylık 18 dolar/17 euro veya yıllık 120 dolar/euro abonelik fiyatı ile geliyor.

Öte yandan, streming sisteminin henüz kullanılma sunulmadığı bölgelerde PS Plus Premium yerine PS Plus Deluxe olacak. Bu aşama, PS3 oyunlarının streming ile oynanması dışındaki tüm Premium avantajlarına sahip şekilde ve daha düşük bir fiyatla kullanıcılara sunulacak.

Yeni PlayStation Plus sistemi haziran ayında belirli bölgelerle başlayarak kademeli olarak hayata geçecek ve yılın ilk yarısında tüm dünyada kullanıma sunulması hedefleniyor. Yerel fiyatlar ve dolayısıyla Türkiye fiyatı henüz belli değil.

SaveButonu / Gamegar