Sony, PlayStation Plus Mayıs 2022 oyunlarını açıkladı!

PlayStation'ın her ay PS Plus abonelerine özel verdiği üç adet ücretsiz oyunlar bu ay geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Ancak, sızıntını doğruluğunu kanıtlayan bir açıklama yoktu ve o açıklamada Sony'den geldi.

Playstation Plus Mayıs 2022 oyunları açıklandı. PlayStation Plus üyeleri, üç oyunu kütüphanesine 3 Mayıs'tan itibaren ekleyebilecekler. PS Plus Mayıs 2022 oyunları arasında FIFA 22, Tribes of Midgard ve Curse of the Dead Gods bulunuyor.

PLAYSTATION PLUS MAYIS 2022 OYUNLARI NELER?

FIFA 22 | PS4 & PS5

Futbol tarafından desteklenen EA Sports FIFA 22, her modda oynanış alanındaki ilerlemelerle oyunu gerçeğe daha da yaklaştırıyor. Ultimate Team'de hayalinizdeki kadroyu kurun, Kariyer Modu'nda Kulübünüzü Oluşturun ve yeniden tasarlanan Volta Futbolu oynanışıyla kendinizi sokaklarda şık bir şekilde ifade edin. PS4 ve PS5'te yerel veya çevrimiçi rekabetçi çok oyunculu maçların keyfini çıkarırken, PS5'in gücü çığır açan yeni nesil HyperMotion teknolojisiyle her maçı daha da gerçek hale getiriyor. Sahanın her yerinde büyük yeniliklerle FIFA 22 sezonunuza başlamanın zamanı geldi!

PlayStation Plus üyeleri, FIFA 22 Ultimate Team için PlayStation Plus FUT Paketi ile yepyeni Ultimate Team'lerini başlatabilir veya mevcut kadrolarını güçlendirebilir. Bu pakette, FIFA 22 Ultimate Team'de hayalinizdeki kadroyu kurmanıza yardımcı olacak 82 veya üzeri reytinge sahip 11 oyuncunun yanı sıra tarihteki en iyi topçulardan bazıları arasından seçim yapmanıza ve beş maç boyunca kadronuza üç oyuncudan birini eklemenize olanak tanıyan Icon Moments Kiralık Oyuncu Seçimi dahildir.

Tribes of Midgard | PS4 & PS5

Tribes of Midgard, hayatta kalma ve ARPG türlerini İskandinav mitolojisinin evreninde geçen renkli bir kooperatif veya solo deneyimde harmanlıyor. Odin'in kendisi tarafından hayata döndürülen bir Einherjar olarak, siz ve 10 oyuncuya kadar olan kabileniz, Ragnarök'ü ortaya çıkarmaya çalışan kötü güçlerden Yggdrasil Tohumu'nu savunmanız gerekecek. Birlikte, yeni silahlar, destansı zırhlar oluşturmak ve köyünüzü güçlendirmek için gerekli kaynakları, malzemeleri ve gizli hazineleri toplamak için Midgard'ın vahşi doğasını keşfetmeniz gerekecek. En büyük tehditleriniz Midgard'da İskandinav efsanesinin devleri ve büyük canavarları şeklinde gizlidir. Bu güçleri fethedebilecek, Tohumu kurtarabilecek ve Fimbulkışı başlamadan önce kaçabilecek misin?

Curse of the Dead Gods | PS4

Bu beceri temelli, tek oyunculu roguelike'da, lanetli bir tapınağı, dipsiz çukurların, ölümcül tuzakların ve canavarların görünüşte sonsuz bir labirentini keşfedin. Açgözlülüğün seni ölüme götürecek, ama bu bir kaçış değil. Tekrar savaşmak için ayağa kalk. Kendinizi durdurulamaz hale getirmek için mistik Emanetler ve bir silah cephaneliği toplayın, ancak her güçlü lanet, her denemede oyun tarzınızı etkileyen benzersiz lanetler yaratan iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bu yerde oyalanan habis tanrılara meydan okuyun. Tuzaklar ve her türlü sırla dolu karanlık, kavernöz geçitlerde düşman orduları arasında savaşın - ateş püskürten heykeller, patlayıcılar, gizli sivri uçlar ve daha kötüsü.

NİSAN AYI SON ŞANSLARI

Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Slay the Spire'ı oyun kütüphanenize eklemek için 2 Mayıs Pazartesi gününe kadar vaktiniz var.