Sony, PlayStation oyunlarını PC'ye taşımak için yeni adımlar attı

Sony, PC'de "planlama ve stratejiyi" yönetecek yeni bir üst düzey yönetici için iş ilanı oluşturdu. PlayStation'ın PC pazarını iyileştirme ve genişletme çabalarına devam ederek "PlayStation deneyimlerinin en iyisini dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ve kanallara" getirmeyi planladığını öne sürüyor.

PLAYSTATION OYUNLARI PC'YE GELİYOR

Sadece konsollara özel olarak piyasaya sürülen birçok oyun yavaş yavaş PC'lerde oynanabilir hale gelmeye başladı. İlk günden PC'ye çıkmasa da bir süre sonra PC kullanıcılarına da sunuluyor. Sony, bu durumdan faydalanabilmesi adına daha fazla iş gücü aradığını bildirdi.

Sony'nin şimdiye kadar God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone ve Death Stranding'i içeren PC bağlantı noktaları için kendi yayıncılık etiketini kurarak PC çabalarını sağlamlaştırma hareketinden sadece birkaç ay sonra geldi.

Önümüzdeki aylarda PC'de daha fazla PlayStation oyunu oynayabileceğimizin ilk haberidir bu. Her ne kadar PS oyunları lansmanla beraber PC'ye çıkış yapacak olmasa da eninde sonunda oyunlar PC kullanıcılarına sunulacak gibi görünüyor.