Skyblivion'ın çıkış tarihi 2025 olarak açıklandı

The Elder Scrolls V: Skyrim'in motorunda Oblivion'u yeniden oluşturma amaçlayan proje Skyblivion, on yıldan fazla süren çalışmalarının sonunda ne zaman biteceğini soran oyunculara müjdeli haberini verdi. Yayınlanan yeni fragman ile Skyblivion'ın 2025 yılında çıkış yapacağı açıklandı.

Bethesda'nın geliştiriciliğini yapığı The Elder Scrolls V: Skyrim'in oyun motoru ile serinin bir önceki oyunu Oblivion'ı yeniden yapmak için geliştirilen proje The Elder Scrolls Skyblivion'ın çıkış tarihi belli oldu.

SKYBLIVION 2025 YILINDA ÇIKIŞ YAPACAK

Rebelzize'nin YouTube hesabında yayınlanan yeni video ile The Elder Scrolls Skyblivion'ın lansman yapacağı tarihinin fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın açıklamasında oyun yapmanın zaman aldığı bildirilirken Skyblivion'ın en geç 2025 yılında çıkış yapacağı bildirildi.

Skyblivion'ın her fragmanında olduğu gibi bu fragmanda da projeye daha fazla gönüllü geliştirici getirmesi hedefleniyor. Gönüllü video oyun geliştiricileri ile geliştirilen Skyblivion projesinde geliştirici sayısı arttıkça oyunun lansman tarihinde de erkene çekilme gibi fırsatlar olabilecek.

SKYBLIVION NEDİR?

The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim motorunda yeniden yapıldı. Skyblivion projesi başladığında, Oblivion'u Skyrim motorunda yeniden yapmak için yola çıkıldı. Geliştirici ekip, her şeye rağmen Skyblivion'un en geç 2025 çıkış sözü verilebileceği bir durumda olduğunu paylaştı.