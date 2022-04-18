Sıfır yapı modu, Fortinte'ın oyuncu sayısını önemli ölçüde arttırdı

Epic'in sıfır inşa modu olarak adlandırdığı oyun modunda Fortnite'ı diğer battle royale oyunlarından ayıran özelliği olan inşası kaldırılması sonrası oyuna büyük bir oyuncu göçü akın etti.

FORTNITE SIFIR İNŞA MODU

Fortnite'ta adam vurma yeteneği gerektiği kadar rakibe karşı oluşturulan duvarları da inşa etmek önemliydi. Çoğu oyuncu hem savaşıp hem de inşa etmekte zorlanıyordu ve bu yüzden Fortnite'tan uzak durmayı tercih ediyordu. Ancak, Fortnite'ın sıfır inşa modunu getirmesinin ardından oyuna tekrardan bir oyuncu göçü yaşandı.

Hem savaşta hem de inşa kısmında profesyonel olan oyuncular, inşa modunun kaldırılmasına üzülüp sinirlense de onların da siniri kısa süre sonra geçti. Fortnite, kısa süreliğine getirdiği sıfır inşa modunu kalıcı olarak eklerken oyunculara istediğini oynaması için seçenek sundu.