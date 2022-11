Shadow Tactics Blades of the Shogun sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Blades of the Shogun kaç GB?

Mimimi Games tarafından geliştirilip Deadalic Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği gizlilik temelli strateji aksiyon oyunu Shadow Tactics Blades of the Shogun'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından "Shadow Tactics Blades of the Shogun sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Peki, Shadow Tactics Blades of the Shogun sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Blades of the Shogun kaç GB? Detayları haberimizde…