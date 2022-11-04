Mimimi Games tarafından geliştirilip Deadalic Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği gizlilik temelli strateji aksiyon oyunu Shadow Tactics Blades of the Shogun'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından "Shadow Tactics Blades of the Shogun sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Peki, Shadow Tactics Blades of the Shogun sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Blades of the Shogun kaç GB? Detayları haberimizde…

Shadow Tactics, Edo döneminde Japonya'da geçen zorlu bir taktiksel gizlilik oyunudur. Yeni bir Shogun, Japonya yönetimini ele geçiriyor ve yurt genelinde barış uyguluyor. O, komplo ve isyana karşı savaşında sabotaj, suikast ve casusluk gibi sıra dışı becerilere sahip beş uzman topluyor. Peki, Shadow Tactics Blades of the Shogun sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Blades of the Shogun kaç GB? İşte detaylar…

SHADOW TACTICS BLADES OF THE SHOGUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Shadow Tactics Blades of the Shogun'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 2. nesil işlemci veya AMD dört çekirdekli işlemciye, minimum 4 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GT640 veya AMD Radeon HD7750 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

SHADOW TACTICS BLADES OF THE SHOGUN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows Vista 64-bit

: Windows Vista 64-bit İşlemci : Intel Core i3-2. nesil veya AMD Dört Çekirdekli

: Intel Core i3-2. nesil veya AMD Dört Çekirdekli Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT640 veya AMD Radeon HD7750

: NVIDIA GeForce GT640 veya AMD Radeon HD7750 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 13 GB kullanılabilir alan

SHADOW TACTICS BLADES OF THE SHOGUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-4. nesil veya AMD Dört Çekirdekli

: Intel Core i3-4. nesil veya AMD Dört Çekirdekli Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 570 veya AMD Radeon HD 6950

: NVIDIA GeForce GTX 570 veya AMD Radeon HD 6950 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 13 GB kullanılabilir alan

SHADOW TACTICS BLADES OF THE SHOGUN KAÇ GB?

Shadow Tactics Blades of the Shogun'ı oynayabilmek için en temel kurulumlar dahil 13 GB boş depolama alanı gerekmektedir.