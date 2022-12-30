Mimimi Games tarafından geliştirilip Deadalic Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı gerçek zamanlı taktik strateji oyunu Shadow Tactics Aiko's Choice'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Shadow Tactics Aiko's Choice sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Aiko's Choice kaç GB? Detayları haberimizde…

Erken Edo dönemi Japonya'sında geçen Aiko's Choice, Shadow Tactics: Blades of the Shogun hikâyesi dâhilinde geçen bir gizlenme stratejisi oyunudur. Genişleme, ana oyunun kahramanı kadın ninja Aiko'ya odaklanmaktadır. Kamuflaj uzmanı olan Aiko, düşmanlarının dikkatini Geyşa kılığında dağıtır. Peki, Shadow Tactics Aiko's Choice sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Aiko's Choice kaç GB? İşte detaylar…

SHADOW TACTICS AIKO'S CHOICE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Shadow Tactics Aiko's Choice'u minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 2. Nesil veya AMD Quad Core işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT640 veya AMD Radeon HD 7750 ekran kartı gerekmektedir.

SHADOW TACTICS AIKO'S CHOICE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows Vista

: Windows Vista İşlemci : Intel Core i3-2. Nesil 2.5GHz veya AMD Quad Core 2.5GHz

: Intel Core i3-2. Nesil 2.5GHz veya AMD Quad Core 2.5GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT640 veya AMD Radeon HD7750

: NVIDIA GeForce GT640 veya AMD Radeon HD7750 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 4.5 GB kullanılabilir alan

SHADOW TACTICS AIKO'S CHOICE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-4. Nesil 3.5GHz veya AMD Quad Core 3.9GHz

: Intel Core i3-4. Nesil 3.5GHz veya AMD Quad Core 3.9GHz Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 570 veya AMD Radeon HD 6950

: NVIDIA GeForce GTX 570 veya AMD Radeon HD 6950 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 4500 MB kullanılabilir alan

SHADOW TACTICS AIKO'S CHOICE KAÇ GB?

Shadow Tactics Aiko's Choice'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4.5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.