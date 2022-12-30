Shadow Tactics Aiko's Choice sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Aiko's Choice kaç GB?
Gamegar Haberleri
Mimimi Games tarafından geliştirilip Deadalic Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı gerçek zamanlı taktik strateji oyunu Shadow Tactics Aiko's Choice'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Shadow Tactics Aiko's Choice sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Aiko's Choice kaç GB? Detayları haberimizde…
Erken Edo dönemi Japonya'sında geçen Aiko's Choice, Shadow Tactics: Blades of the Shogun hikâyesi dâhilinde geçen bir gizlenme stratejisi oyunudur. Genişleme, ana oyunun kahramanı kadın ninja Aiko'ya odaklanmaktadır. Kamuflaj uzmanı olan Aiko, düşmanlarının dikkatini Geyşa kılığında dağıtır. Peki, Shadow Tactics Aiko's Choice sistem gereksinimleri neler? Shadow Tactics Aiko's Choice kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu Shadow Tactics Aiko's Choice'u minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 2. Nesil veya AMD Quad Core işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT640 veya AMD Radeon HD 7750 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows Vista
- İşlemci : Intel Core i3-2. Nesil 2.5GHz veya AMD Quad Core 2.5GHz
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT640 veya AMD Radeon HD7750
- DirectX : Sürüm 10
- Depolama : 4.5 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i3-4. Nesil 3.5GHz veya AMD Quad Core 3.9GHz
- Bellek : 6 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 570 veya AMD Radeon HD 6950
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 4500 MB kullanılabilir alan
Shadow Tactics Aiko's Choice'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4.5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.