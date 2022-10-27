Settlement Survival sistem gereksinimleri neler? Settlement Survival kaç GB?
Gamegar Haberleri
Gleamer Studio'nun geliştirip yayınladığı şehir kurma oyunu Settlement Survival'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Settlement Survival sistem gereksinimleri neler? Settlement Survival kaç GB? Detayları haberimizde…
Bir grup hayata tutunmaya çalışan insanı yönetip, arazileri düzenleyerek, sınırlı stoklarınızı kontrol edip, şehirdeki insanları hayatta tutmaya çalışacağınız şehir kurma oyunu Settlement Survival'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Settlement Survival sistem gereksinimleri neler? Settlement Survival kaç GB? İşte detaylar…
Settlement Survival'ı 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel Core i3-2100 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3-2100-3GHZ
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVDIA GeForce GTX 650
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4590 3.3GHZ
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVDIA GeForce GTX 1050Ti
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Settlement Survival'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 2 GB boş alan gerekmektedir.