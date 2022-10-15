Ebb Software'in geliştirip Kepler Interactive'in yayınladığı atmosferik korku oyunu Scorn'un sistem gereksinimleri korku oyunu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Scorn sistem gereksinimleri neler? Scorn kaç GB? Detayları haberimizde…

Scorn, tuhaf formlar ve kasvetli dokularla adeta kabuslardan çıkmış bir evrende geçen, atmosferik FPS korku oyunudur. Peki, Scorn sistem gereksinimleri neler? Scorn kaç GB? İşte detaylar…

SCORN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Scorn'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartı gerektirmektedir.

SCORN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: QuadCore AMD Ryzen 3 3300X veya Intel Core i5-8400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

SCORN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

SCORN KAÇ GB?

Scorn'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

SCORN KONUSU

"Dünyaya atılmak" fikri etrafında tasarlanmıştır. Bu rüya gibi dünyanın içinde izole edilecek ve kaybolacak, birbirine bağlı farklı bölgeleri sırasız bir şekilde keşfedeceksin. Scorn'un tüyler ürperten ortamı başlı başına bir karakter.

Her bir mekânın kendi teması yani hikâyesi, bulmacaları ve karakterleri, birbirine bağlı bir dünya oluşturmada önemli bir rol oynuyor. Oyun boyunca yeni bölgeler açacak, farklı beceri setleri, silahlar, çeşitli eşyalar bulacak ve karşılaştığın yerleri algılamaya çalışacaksın.