Scorn İncelemeleri Hiç Olumlu Görünmüyor

Scorn incelemeleri hiç olumlu görünmüyor. Xbox Game Pass'de yerini alan korku ve FPS türündeki oyun için olumsuz incelemeler geldi.

Scorn incelemeleri hiç olumlu görünmüyor. Xbox Game Pass'de yerini alan korku ve FPS türündeki oyun için olumsuz incelemeler geldi.

Scorn uzun bir geliştirme aşamasından sonra Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini aldı. Ebb Software imzalı oyun oyuncuları çarpık bir dünyada rahatsız edici bir serüvene davet ediyor. Scorn geçtiğimiz süreçte yayımlanan oynanış videoları ile oyuncuları heyecanlandırmayı başarmıştı. Fakat biopunk türündeki FPS oyunu için gelen incelemeler hiç de olumlu görünmüyor.

Oyun H.R. Giger ve Zdsizlaw Beksinski'nin eserlerinden çıkan bir dünyayı tasvir ediyor. Rahatsız edici estetiğiyle ilgi çeken oyun için gelen incelemeler ise oyunun kısa süresinden yakınıyor. Metascore üzerinde eleştirmenlerden 72 notunu kapan bağımsız Scorn için farklı platformlar üzerinden notlar verildi.

İncelemelerde Scorn'un oynanış mekaniklerinin sanatsal başarısı ile ölçüşemediğini işaret ediyor. Oyunun yaklaşık beş saatlik oynanış süresine rağmen tuzlu bir fiyata sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu yönüyle de eleştiri alan bağımsız yapım özellikle Gigeresque eserler tüketmeyi sevenler için yine de keyifli bir deneyim sunabilir. Abonelik hizmetine üye olanların ekstra ücret ödemeden deneyim edebileceği oyun sanatsal tercihleriyle beğeni topladı.

Scorn Sistem Gereksinimleri Nelerdir? – Oyun Kaç GB?

Eleştirmenlerden gelen incelemeler ise Scorn'dan eşsiz bir deneyim beklenilmemesi gerektiğini belirtiyor. Sekiz yıllık uzun ve sancılı bir geliştirme sürecinin kusurlu bir meyvesi olan Scorn Xbox Game Pass üzerinde ilk günden yerini aldı.

Oynanış tarafında bazı noktalarda sınıfta kalan oyunun oynanış videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz. Hiçbir noktasında diyalog bulunmayan Scorn ürpertici seviyelerinde çeşitli bulmacalarla oyuncuyu sınıyor. Aksiyon unsurlarının da yer aldığı oyunun bir PlayStation sürümü bulunmuyor. Bağımsız yapım halihazırda Microsoft Windows ve Xbox Series X|S üzerinde oynanabiliyor.

Oyunun Steam platformu üzerindeki fiyat etiketi de belli oldu. Scorn 21 Ekim 2022 tarihinde kadar %10 indirimle 146,70 TL'den satışa sunuluyor. Kepler Interactive'in yayıncılığını üstlendiği oyunun orijinal fiyatı ise 163,00 TL olarak belirlendi.