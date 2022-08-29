Savage Game Studios Sony Tarafından Alındı

Savage Game Studios Sony tarafından satın alındı. Sony paylaştığı açıklamada satın alımla ilgili konuşurken ayrıca şirketin mobil oyunculuğa yönelik yaklaşımlarından ve planlarından da bahsetti.

Ara sıra yaptığı stüdyo satın alımlarıyla dikkat çeken Sony yeni bir stüdyoyu daha bünyesine kattı: Savage Game Studios. PlayStation Studios'un başındaki isim olan Hermen Hulst paylaştığı yazıda bu olaydan ötürü ne kadar mutlu olduğunu belirtirken ayrıca Sony'nin mobil oyun tarafına yönelik planlamalarından ve gerçekleştirmeyi umdukları hedeflerinden bahsetti.

Hulst Savage'ın PlayStation'a katılması ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu satın alma, Sony Interactive Entertainment'ın ek platformlara genişleyerek dünyanın dört bir yanındaki yeni oyunculara yenilikçi deneyimler sunma amacını teyit ediyor" ifadelerini kullandı. Sony ayrıca geçmiş aylarda yaptığı açıklamada da sahip oldukları oyunları yeni platformlara getirmenin artık onların bir iş planının önemli bir parçası olduğunu söylemişti. Fakat bu açıklama bilgisayarlar kastedilerek yapılmıştı. Bu defaki gelen paylaşımlaysa Sony mobil pazarı işaret ediyor.

Hulst Savage'ın çalışmaları konusunda heyecanlı olduğunu söyleyerek kaliteli bir iş çıkarma konusunda onlara oldukça güvendiğini söyledi. Hulst "Mobile yaptığımız hamle, tıpkı PC'ye yönelik genişlememiz gibi, bizim imkanlarımızı ve komünitemizi güçlendiriyor ve elimizden gelen en iyi oyunları yapma yönündeki amacımızı tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

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Savage Game Studios 2020 yılında Michail Katkoff, Nadjim Adjir ve Michael McManus tarafından kurulmuştu. Üçü de oyun sektöründe uzun yıllar çalışmış ve deneyimli olan bu isimler daha önce Insomniac Games, Wargaming, Zynga ve Supercell gibi sektörün devasa isimlerinde çalışmıştı. Savage'ın bu noktadan sonra sıfırdan yeni IP'ler üzerine mi çalışacağı yoksa hali hazırda olan markaların diğer platformlara port edilmesinde mi çalışacağı ise şimdilik belli dğil.