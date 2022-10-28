Saturnalia sistem gereksinimleri neler? Saturnalia kaç GB?
Gamegar Haberleri
Santa Ragione tarafından geliştirilip yayınlanan tek oyunculu hayatta kalma macera ve korku oyunu olan Saturnalia'nın sistem gereksinimleri korunu oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Saturnalia sistem gereksinimleri neler? Saturnalia kaç GB? Detayları haberimizde…
Hayatta kalma korku macera oyunu Saturnalia, bir araya gelmiş bir dizi karakterlerle kadim ritüelin tenha bir köyünü keşfedeceğiniz bir oyundur. Peki, Saturnalia sistem gereksinimleri neler? Saturnalia kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu Saturnalia'yı oynamak için Çift çekirdekli bir işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon Pro 560X ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Çift çekirdekli X64
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon Pro 560X
- Depolama : 4 GB boş alan
- DiretcX : 10
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Çift çekirdekli X64
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon Pro 580
- Depolama : 4 GB boş alan
- DiretcX : 12
Saturnalia'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.