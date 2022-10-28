Santa Ragione tarafından geliştirilip yayınlanan tek oyunculu hayatta kalma macera ve korku oyunu olan Saturnalia'nın sistem gereksinimleri korunu oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Saturnalia sistem gereksinimleri neler? Saturnalia kaç GB? Detayları haberimizde…

Hayatta kalma korku macera oyunu Saturnalia, bir araya gelmiş bir dizi karakterlerle kadim ritüelin tenha bir köyünü keşfedeceğiniz bir oyundur. Peki, Saturnalia sistem gereksinimleri neler? Saturnalia kaç GB? İşte detaylar…

SATURNALIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Saturnalia'yı oynamak için Çift çekirdekli bir işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon Pro 560X ekran kartı gerekmektedir.

SATURNALIA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Çift çekirdekli X64

: Çift çekirdekli X64 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon Pro 560X

: NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon Pro 560X Depolama : 4 GB boş alan

: 4 GB boş alan DiretcX : 10

SATURNALIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Çift çekirdekli X64

: Çift çekirdekli X64 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon Pro 580

: NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon Pro 580 Depolama : 4 GB boş alan

: 4 GB boş alan DiretcX : 12

SATURNALIA KAÇ GB?

Saturnalia'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.