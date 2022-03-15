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Şampiyonluk Ligi Mevsim Finalleri Öncesi son Viraj!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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Şampiyonluk Ligi Mevsim Finalleri Öncesi son Viraj!

Şampiyonluk Ligi 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

12-13 Mart tarihlerinde oynanan 10 karşılaşma ile birlikte Şampiyonluk Ligi'nde lig aşamasının 8. haftası geride kaldı.

Bu hafta fastPay Wildcats'in 12 maçlık galibiyet serisi 5 Ronin karşısında aldıkları mağlubiyet ile son buldu. Mevsim finallerine üst sıradan katılıp avantaj sağlamayı hedefleyen Galatasaray Espor bu hafta bulduğu 2 galibiyet ile 2. sıradaki yerini iyice güçlendirdi.

2022 Kış Mevsimi lig aşamasının son haftasına girerken, 8 takım mevsim finallerinde yer almak için kıyasıya rekabet ediyor. Yarıştan kopan Beşiktaş Esports ve Galakticos'un ise mevsim finallerine gitme şansı kalmadı. Papara SuperMassive Blaze bu haftayı 2-0 kapatarak 8 galibiyet 8 mağlubiyet ile yarışa ortak oldu.

2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin lig aşaması 19-20 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. watch.lolesports.com adresinden canlı yayınlara katılarak siz de bu heyecana ortak olun.

EsporGazetesi.com / Gamegar

Mart, Gamegar,, Haberler

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