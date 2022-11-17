Twitch yayıncısı Tuğkan "Elraenn" Gönültaş'ın duyurduğu ve Lance Games tarafından geliştirilip Rygrad Studio'nun yayıncılığını yaptığı açık dünya hayatta kalam oyunu Rygrad'ın sistem gereksinimleri, kaç GB yer kapladığı ve ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Peki, Rygrad sistem gereksinimleri neler? Rygrad kaç GB? Rygrad ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Açık dünya hayatta kalma oyunu Rygrad ile adaya özgü kaynakları keşfedebilir, çeşitli adalara yelken açabilir, hayatta kalmak için ekipmanlar, silahlar üretebilir, kasaba halkıyla ticaret yapabilir, çiftçilik hayatı yaşayabilir ve kralları koltuğundan ederek hüküm sürebileceğiniz Rygrad'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Rygrad sistem gereksinimleri neler? Rygrad kaç GB? Rygrad ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

RYGRAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rygrad'ı en düşük ayarlarda 30 FPS'te oynayabilmek için çift çekirdekli 2 GHz üstü bir işlemciye, minimum 4 GB RAM'e ve Intel HD 520 veya NVIDIA GT 730 veya AMD R7 240 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

RYGRAD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Çift Çekirdekli 2 Ghz veya üstü

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 520 veya NVIDIA GT 730 veya AMD R7 240

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

RYGRAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX560

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

RYGRAD KAÇ GB?

Rygrad'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

RYGRAD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Steam'de piyasaya sürülecek Rygrad'ın henüz geliştirme aşamasında. Rygrad'ın ne zaman çıkacağına dair bir açıklama yapılmadı.