Rusya, Twitch'e 31 saniyelik 'sahte' video nedeniyle para cezası verdi

Rus haber ajanslarının yayınladığı rapora göre, Rusya'daki bir mahkeme, Ukrayna'nın Bucha kasabasında gerçekleştiği iddia edilen savaş suçları hakkında 31 saniyelik sahte bir video yayınlanmasının ardından 2 milyon ruble para cezası verdi.

ABD merkezli popüler canlı yayın platformu olan Twitch, Rus mahkemeleri tarafından bir canlı yayında 31 saniye boyunca gösterilen Ukrayna'nın Bucha kasabasından bir kızın klibini yayınlanmasına izin verip videoyu kaldırmamakla suçlandı.

TWITCH'E 2 MİLYON RUBLE PARA CEZASI VERİLDİ

Rusya'da yayınlanan günlük politika ve iş hayatı gazetesi Kommersant'ta yer verilen bir habere göre, Rus mahkemesi, Twitch'i, Bucha kasabasından bir kızın 31 saniyelik bir klibini kaldırmamakla suçladı ve "sahte" bilgiler olarak adlandırdığı kısa videoya ev sahipliği yapan Twitch'e 2 milyon ruble (33 bin dolar) para cezası verdi.

Amazon'un alt kuruluşu olan Twitch, para cezası veya video hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı da bildirdi.