Rus espor takımları profesyonel liglerden men edildi

Electronic Arts'ın resmi Twitter hesabında paylaştığı yazılı görselde, " Ukrayna'da devam eden açtışmalar karşısında şok olmaya devam ediyoruz" sözlerine yer veren EA, Rus ve Belarus merkezli espor oyuncularının ve takımlarının artık Apex Legends ve Fıfa 22'nin profesyonel liglerinde mücadele edemeyeceğini bildirdi.

RUS ESPOR TAKIMLARI PRO LİGLERDEN MEN EDİLDİ

Electronic Arts'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'da yaşanan olaylar hakkında şok olmaya devam ettiğini bildiren EA, "Espor programlarımızda Rusya ve Belarus'u uygun ülkelerden kaldırma kararı aldık. Rusya ve Belarus'taki oyuncular ve takımlar, Apex Legends Global Series ve EA Sports FIFA 22 Global Series'e katılmaya uygun değildir." sözlerine yer verdi.

RUS VE BELARUS ESPOR TAKIMLARINA YAPTIRIM KARARI

EA'nın Rusya ve Belarus'u profesyonel liglerden men etme kararı, Electronic Sports League'in Rus takımları Virtus.pro ve Gambit'i ESL Pro League'de askıya almasından iki hafta sonra geldi. Ancak ESL, Rus takımlarının ve oyuncuların takım logosu veya ulusal renkleri olmadan "nötr" isimler kullanarak yarışmalarına katılmalarına izin vereceğini söyledi.