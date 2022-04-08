2D aksiyon platform ve Roguelike oyunu olan Rogue Legacy'nin Epic Games'te ücretsiz olmasının ardından oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki, Rogue Legacy sistem gereksinimleri neler? Rogue Legacy kaç GB? İşte detaylar…

ROGUE LEGACY HAKKINDA

Platform oyunu olan Rogue Legacy'de her öldüğünüz zaman yerinize sizin çocuğunuz gelecektir ve bu bir döngü halinde devam edecektir. Her çocuk birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bir çocuk renk körü olabilirken diğerinde vertigo olabilir hatta bir sonraki çocuk cüce bile olabilir. Bu eğlenceli macerada Rogue Legacy oynamak isteyen kullanıcılar için işte Rogue Legacy sistem gereksinimleri

Rogue Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi:Windows XP/Vista/7

İşlemci:1.6 Ghz

Bellek:1 GB RAM

Ekran Kartı:X1950 Pro, 7900 GT

DirectX®:9.0c

Depolama:400 MB HD space

Rogue Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi:Windows XP/Vista/7

İşlemci:2 Ghz

Bellek:2 GB RAM

Ekran Kartı:HD 4770, 8800 GTX

DirectX®:9.0c

Depolama:400 MB HD space

Rogue Legacy Kaç GB?

Rogue Legacy'yi oynamak için en temel kurulum dahil 400 MB boş alan gerekmektedir.