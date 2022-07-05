Rockstar, GTA 4 ve Red Dead Redempiton Remaster fikrini rafa kaldırdı

Grand Theft Auto ve Red Dead Redempiton serilerinin popüler oyunları GTA 4 ve Red Dead Redempiton 1 Remaster'larının daha önce tartışıldığını, ancak şirketin projeleri rafa kaldırdığını açıkladı.

GTA IV VE RDR1 REMASTERED İPTAL EDİLDİ

Twitter'da Rockstar Games oyunları hakkında söylentileri ve sızıntılarıyla tanınan Tez2, "Rockstar planlarında net bir doğrulukla güvenilir kaynağa göre, GTA IV ve RDR1'in remaster'ları birkaç yıl önce masadaydı, ancak Rockstar projeleri akıllarında tutmamayı seçti." sözlerine yer verdi.

GTA TRILOGY DEFINITIVE EDITION ONAY ALDI

Geçtiğimiz sene çıkış yapan Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition'ın geliştirilmesinin sebebinin de bu yüzden olduğunu bildirdi. GTA IV ve RDR1 Remaster fikirleri rafa kalkınca şirket, GTA Trilogy Definitive Edition'a yöneldi.

GTA 4 ve Red Dead Redempiton 1'in Remaster'larının geliştirilmediğini yalnızca fikir ve planlama etabında kaldığını da bildirdi, ancak remaster konusunda GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın Remaster'ları için kollarını sıvadı.