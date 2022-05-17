Rockstar Games, GTA 5 ve Red Dead Redempiton 2'nin satış rakamlarını açıkladı - Haberler

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Rockstar Games, GTA 5 ve Red Dead Redempiton 2'nin satış rakamlarını açıkladı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Rockstar Games, GTA 5 ve Red Dead Redempiton 2'nin satış rakamlarını açıkladı

Rockstar Games, Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2'nin 31 Mart 2022 tarihi itibariyle satış rakamlarını paylaştı. Ayrıca Take-Two, tüm GTA serisinin şu anda 375 milyondan fazla adet satış yaptığını açıkladı.

Tüm zamanların en popüler oyunu Grand Theft Auto V, 2013 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana hala kendini sattırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yeni nesil konsollara çıkış yapan GTA 5'in 31 Mart 2022 itibariyle satış rakamları açıklandı.

GTA 5'in PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'i kapsayan nesil konsollara Mart ayında çıkış yapmasıyla beraber oyunun satışları bir hayli yükseldi. Grand Theft Auto V, son 1 ayda 5 milyon adet daha satarak 31 Mart 2022 tarihi itibariyle toplamda 165 milyon adet satış yaptığını açıkladı.

Rockstar Games, GTA 5 ve Red Dead Redempiton 2'nin satış rakamlarını açıkladı

Rockstar Games'in bir diğer başarılı serisi Red Dead Redemption 2 ise Şubat ayında 43 milyon adet satış yaptığı bildirildi. 31 Mart 2022 itibariyle ise 1 milyon adet daha satış yaparak toplamda 44 milyon adet satışa ulaştı. Red Dead Redempiton serisi ise toplamda 67 milyon adet satışı geçti.

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Rockstar Games, GTA 5 ve Red Dead Redempiton 2'nin satış rakamlarını açıkladı

Ayrıca Take-Two, tüm Grand Theft Auto serilerinin toplamda 375 milyondan fazla satış yaptığnı bildirdi. Take-Two'nun mali dördüncü çeyreğinde şirket, geçen yıla göre yüzde 11 artışla 930 milyon dolar gelir elde etti.

Rockstar Games, GTA 5 ve Red Dead Redempiton 2'nin satış rakamlarını açıkladı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto, Gamegar,, Haberler

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