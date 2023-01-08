Rising World sistem gereksinimleri neler? Rising World kaç GB?
Gamegar Haberleri
JIW Games tarafından geliştirilip ve yayınlanan açık dünya hayatta kalma madencilik oyunu Rising World'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Rising World sistem gereksinimleri neler? Rising World kaç GB?
En temel araçlardan başlayarak, vahşi doğada hayatta kalmak için kaynakları toplayın. Tüm zamanların en büyük şehirlerinden birini veya devasa bir kaleyi yaratmak için dünyanızı geliştirin ya da hayal gücünüzün isyan çıkarmasına izin verin! Yaratıcı olmak çok fazlaysa, arkadaşlarınızla bağlantı kurun ve yardım etmelerini sağlayacağınız Rising World sistem gereksinimleri neler? Rising World kaç GB? İşte detaylar…
Rising World'ü oynayabilmek için Intel Core i3 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7770
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 8 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 (
- İşlemci : Intel Core i7
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1080
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 10 GB kullanılabilir alan
Rising World'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.