JIW Games tarafından geliştirilip ve yayınlanan açık dünya hayatta kalma madencilik oyunu Rising World'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Rising World sistem gereksinimleri neler? Rising World kaç GB?

En temel araçlardan başlayarak, vahşi doğada hayatta kalmak için kaynakları toplayın. Tüm zamanların en büyük şehirlerinden birini veya devasa bir kaleyi yaratmak için dünyanızı geliştirin ya da hayal gücünüzün isyan çıkarmasına izin verin! Yaratıcı olmak çok fazlaysa, arkadaşlarınızla bağlantı kurun ve yardım etmelerini sağlayacağınız Rising World sistem gereksinimleri neler? Rising World kaç GB? İşte detaylar…

RISING WORLD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rising World'ü oynayabilmek için Intel Core i3 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

RISING WORLD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3

: Intel Core i3 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7770

: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7770 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 8 GB kullanılabilir alan

RISING WORLD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 (

: Windows 10 ( İşlemci : Intel Core i7

: Intel Core i7 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1080

: NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

RISIN WORLD KAÇ GB?

Rising World'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.