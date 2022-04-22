Riot Games MMO Oyunu İçin Umut Verdi

Riot Games'in geçmişinden ve halihazırda ortaya koyduğu işlerden de gördüğümüz üzere iyi bir oyun beklemek yanlış olmayabilir. Örnek olarak Riot Games'in çıkardığı hikaye anlatımlı sıra tabanlı oyunu Ruined King: A League of Legends Story'i gösterebiliriz. Çıkışının pandemi dolayısıyla fazlasıyla ertelenmesine rağmen hayranlar tarafından fazlaca ilgi gören Ruined King oyuncuların uzun bekleyişine değdi. Yeni MMO oyunu için de aynısının geçerli olup olmayacağını ilerlediğimiz zamanda göreceğiz. Gelişmeler için takipte kalın.

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