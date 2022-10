Returnal PC Sürümü Yine Sızdırıldı

Geçtiğimiz sene Playstation için çıkan Returnal PC çıkışı sızıntıları ile tekrar karşımıza çıktı. Oyunun bilgisayar sürümünü gözler önüne seren görüntüler sızdırıldı.

Çıkışından beri PlayStation platformuna özel olan Returnal PC çıkışı için sinyaller veriyor. Sony'nin yayıncılığını yaptığı ve geçtiğimiz aylar bilgisayara gelen özel oyunlar arasına bir yenisi daha eklenebilir. Oyunculardan geçer not alan Returnal d Marvel's Spider-Man, Days Gone, Horizon Zero Dawn ve God of War'ın izinden PC platformunda yerini alabilir.

Geçtiğimiz hafta IconEra forumlarında paylaşılan bir gönderide kullanıcı Bryank75 Returnal oyununun bilgisayarda çalışan bir videosunu paylaştı. Kısa süre içinde Sony tarafından telif hakkı hak talebi nedeniyle kaldırılan videoda oyunun gölgeler, ışıklandırma, ray-tracing ve DLSS ayarlarıyla oynanabildiği gösteriliyordu.

Nvidia Sızıntılara Cevap Verdi

Returnal PC çıkışı geçen sene yaşanan devasa NVIDIA sızıntısında da yer almıştı. Oyunun "Oregon" kod adıyla Steam üzerinde çıkış yapmaya hazırlandığı söyleniyor. Oregon ile yakın bir zamanda Steam veritabanına eklenen bir diğer oyun ise Sackboy: A Big Adventure oldu.

Veri tabanında yaşanan güncellemeler ise Oregon kod adlı yapımın Steam üzerinde yer almaya yaklaşıtğını işaret ediyor. Dolayısıyla bu sızıntıların doğru çıkma oranlarının yüksek olduğunu söyleyeibliriz. PC'ye gelmesi planlanan diğer PlayStation yapımlarını merak etmemek ise elde değil.

Sony'nin bu tarz sızıntıları resmi bir şekilde yanıtladığına dair bir örneğimiz yok. Dolayısıyla yakın zamanda benzer sızıntı haberlerine dair Sony'den bir yanıt gelmeyecektir. Bu süreçte sızıntılara şüphe ile yaklaşmakta ve remsi bir duyuru beklemekte fayda var. Souls formüllerini yenilikçi bir döngü anlayışı ile birleştiren Returnal PC sürümü ile yakın zamanda bizleri şaşırtabilir.