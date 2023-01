Returnal'ın PC çıkış tarihi açıklandı! Returnal ne zaman çıkacak?

2021 yılında PlayStation 5 için piyasaya sürülen Returnal'ın PC geliştiriciliğini üstlenen Housemarque ve Climax Studios, Steam ve Epic Games için çıkış tarihini açıkladı.

RETURNAL ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Ödüllü üçüncü şahıs nişancı oyunu Returnal, 15 Şubat 2023 tarihinde Steam ve Epic Games için çıkış yapacak. Returnal'ın ön sipariş fiyatı ise 599,00 TL olarak belirlendi.

Şimdiye kadar, PC'deki deneyime ve daldırmaya katkıda bulunacak herhangi bir özel özellik hakkında çok fazla ayrıntı yayınlanmadı, bu yüzden iyi şeylere geçelim.

NVIDIA DLSS ve AMD FSR eklenerek çözünürlükten ödün vermeden kare hızınızı artırabilirsiniz. NVIDIA NIS, performansta artış görmek isteyen, ancak DLSS veya FSR'yi destekleyecek donanıma sahip olmayan oyuncular için de eklenmiştir.*

RETURNAL KONUSU NE?

Bu şekil değiştiren dünyaya zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.

Acımasız roguelike oynanışıyla her döngüde gezegen değişirken, kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Her döngü, sizi sınırlarınızı zorlamaya ve dövüşe her seferinde farklı bir stratejiyle yaklaşmaya iten yeni kombinasyonlar sunar.

Göz alıcı görsel efektlerle hayat bulmuş, çürümekte olan görmüş olduğunuz dünyanın karanlık güzelliği patlayıcı sürprizlerle dolu. Sert ve çelişen çevrelerle, yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz.

Returnal'ın son derece yeniden oynanabilirlik için tasarlanan prosedürel dünyası, sizi mağlubiyet karşısında yaralarınızı sarmaya ve her yeniden doğuşla birlikte yeni ve gelişen zorlukların üstesinden gelmeye davet ediyor.