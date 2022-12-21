Remnants of Naezith sistem gereksinimleri neler? Remnants of Naezith kaç GB?
Gamegar Haberleri
Tolga Ay tarafından geliştirilip yayınlanan bağımsız aksiyon oyunu Remnants of Naezith'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Remnants of Naezith sistem gereksinimleri neler? Remnants of Naezith kaç GB? Detayları haberimizde...
Ona ejderha tarafından verilen güçler ile Kayra, Naezith'in bedeninin büyülü kalıntılarını yok ederek kimsenin Naezith'in güçlerini istismar etmesine izin vermeyecek. Remnants of Naezith hız tabanlı ve kanca mekaniğine odaklı hassas bir platform oyunudur. Peki, Remnants of Naezith sistem gereksinimleri neler? Remnants of Naezith kaç GB? İşte detaylar...
Düşük sistemli PC dostu Remnants of Naezith'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Windows 7 işletim sistemi, 1.4 GHz'li işlemcş, minimum 1 GB RAM gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 7 or above
- İşlemci : 1.4 GHz or higher
- Bellek : 1 GB RAM
- Ekran Kartı : Dedicated card with OpenGL 2.1 support
- Depolama : 250 MB kullanılabilir alan
Remnants of Naezith'i oynayabilmek için 250 MB boş depolama alanı gerekmektedir.