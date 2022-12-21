Tolga Ay tarafından geliştirilip yayınlanan bağımsız aksiyon oyunu Remnants of Naezith'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Remnants of Naezith sistem gereksinimleri neler? Remnants of Naezith kaç GB? Detayları haberimizde...

Ona ejderha tarafından verilen güçler ile Kayra, Naezith'in bedeninin büyülü kalıntılarını yok ederek kimsenin Naezith'in güçlerini istismar etmesine izin vermeyecek. Remnants of Naezith hız tabanlı ve kanca mekaniğine odaklı hassas bir platform oyunudur. Peki, Remnants of Naezith sistem gereksinimleri neler? Remnants of Naezith kaç GB? İşte detaylar...

REMNANTS OF NAEZITH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Remnants of Naezith'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Windows 7 işletim sistemi, 1.4 GHz'li işlemcş, minimum 1 GB RAM gerekmektedir.

REMNANTS OF NAEZITH MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 or above

: Windows 7 or above İşlemci : 1.4 GHz or higher

: 1.4 GHz or higher Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Ekran Kartı : Dedicated card with OpenGL 2.1 support

: Dedicated card with OpenGL 2.1 support Depolama : 250 MB kullanılabilir alan

REMNANTS OF NAEZITH KAÇ GB?

Remnants of Naezith'i oynayabilmek için 250 MB boş depolama alanı gerekmektedir.