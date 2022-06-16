Rockstar Games'in sevilen vahşi batı oyunu Red Dead Redemption 2'nin PC hileleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Red Dead Redemption 2 hileleri neler? RDR 2 para, silah hilesi!

Red Dead Redempiton 2'de hile yapmak oyun içerisinde başarım kazanmanızı engellemektedir. Bu nedenle oyun içerisinde hile yaptıktan sonra oyunu tekrardan kapatıp açana kadar başarım kazanmanız engellenecektir. Arıca bu hileler sadece tek oyunculuda işe yaramaktadır. Red Dead Online'da işe yaramaz.

RED DEAD REDEMPTION 2 HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Red Dead Redemption 2'de hileleri aktif edebilmek için oyunun içerisinde hileleri girmeniz gerekmektedir. Hileyi aktif edebilmek için oyun içinde Settings menüsünden giderek Cheats ekranına geçiş yaparak hile kodlarını giriniz.

RED DEAD REDEMPTION 2 HİLELERİ - PC