Red Dead Redemption 2 hileleri neler? RDR 2 para, silah hilesi!
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Rockstar Games'in sevilen açık dünya aksiyon serisi Red Dead Redempiton 2'de oyuncular para, silah, sınırsız enerji, at hilelerini araştırıyor. Peki, Red Dead Redemption 2 hileleri neler? RDR 2 para, silah hileleri haberimizin devamında...
Rockstar Games'in sevilen vahşi batı oyunu Red Dead Redemption 2'nin PC hileleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Red Dead Redemption 2 hileleri neler? RDR 2 para, silah hilesi!
Red Dead Redempiton 2'de hile yapmak oyun içerisinde başarım kazanmanızı engellemektedir. Bu nedenle oyun içerisinde hile yaptıktan sonra oyunu tekrardan kapatıp açana kadar başarım kazanmanız engellenecektir. Arıca bu hileler sadece tek oyunculuda işe yaramaktadır. Red Dead Online'da işe yaramaz.
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RED DEAD REDEMPTION 2 HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?
Red Dead Redemption 2'de hileleri aktif edebilmek için oyunun içerisinde hileleri girmeniz gerekmektedir. Hileyi aktif edebilmek için oyun içinde Settings menüsünden giderek Cheats ekranına geçiş yaparak hile kodlarını giriniz.
RED DEAD REDEMPTION 2 HİLELERİ - PC
- A simple life, a beautiful death - Temel silahlar
- Greed is American Virtue - Ağır silahlar
- Death is silence - Gürültüsüz, gizlilik silahları
- Greed is now a virtue - 500 dolar verir
- Vanity. All is vanity - Gardroptaki bütün kıyafetler
- The lucky be strong evermore - Sınırsız dayanıklılık
- You want punishment - Aranan derecenizi yükseltir
- You want freedom - Aranan derecenizi azaltır
- You want something new - Rastgele at spawn olur
- Keep your dreams light - At arabası ve bir at spawn olur
- Abundance is the dullest desire - Sınırsız cephane
- You Long for Sight but See Nothing - Sisi kaldırır
- You flourish before you die - Son seviyede sağlık, dayanıklılık ve deadeye
- Better than my dog - Atınızı her yerden çağırabilirsiniz
- Run! Run! Run! - Yarış atı verir
- My kingdom is a horse - Tüm atlarınızla aranızdaki bağı arttırır
- Virtue Unearned is not virtue - Onur derecenizi arttırır
- You Seek More Than The World Offers - Tüm çubuklarınızı doldurur ve güçlendirir
- You are a beast built for war - Bir savaş atı yaratır
- You want everyone to go away - Dünyadaki tüm şehirlerde mevcut aranan durumunu ve aranan ödüllerini siler
- The best of the old ways - Stagecoach oluşturur
- You want more than you have - Rose Gray Bay Arap Atı oluşturur