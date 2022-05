Red Bull Flick'te Son Şehir Elemesi İstanbul'da Yapılacak!

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvası Red Bull Flick heyecanı şehir elemeleriyle devam ediyor. Dev turnuvanın ilk şehir elemesi 23 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Old School oyun merkezinde düzenlenen ve 64 takımın mücadele ettiği elemede AdakentSerseris, Unluk0, SINAV GNG ve TEAM UAET takımları play-off turuna yükseldi. Yine aynı gün düzenlenen çevrim içi elemede ise Asbron, JUSTICEEE, WonderkidS, BILGI Esports takımları play-off turuna isimlerini yazdırdı. İkinci eleme olan İstanbul elemesi ise 30 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'ta gerçekleşecek. Türkiye şampiyonunun 14 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek çevrim dışı finalde belli olacağı Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

Participant competes during Red Bull Flick Turkey Final in Istanbul, Turkey on 7 October, 2021. // Mahmut Cinci / Red Bull Content Pool // SI202110120586 // Usage for editorial use only //

Türkiye'nin en büyük ve en rekabetçi CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick heyecanı 2022 yılında da tüm Türkiye'yi sardı. Katılımcılarına Türkiye'den Kopenhag'a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick'te şehir elemeleriyle en iyi takımlar belirlenmeye devam ediyor. 6 çevrim içi, 2 de şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşan dev turnuvanın ilk şehir elemesi Ankara'da 23 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Old School oyun merkezinde düzenlenen ve 64 takımın mücadele ettiği elemede AdakentSerseris, Unluk0, SINAV GNG ve TEAM UAET takımları play-off turuna yükseldi. Yine aynı gün düzenlenen çevrim içi elemede ise 256 takım hünerlerini sergilerken, Asbron, JUSTICEEE, WonderkidS ve BILGI Esports takımları play-off turuna isimlerini yazdırdı. İkinci eleme olan İstanbul elemesi ise 30 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'ta gerçekleşecek. Adeks oyun merkezinde yapılacak elemede takımlar isimlerini play-off turuna yazdırmak için hünerlerini sergileyecek.

Türkiye Şampiyonu Kopenhag Yolcusu

Participants compete during Red Bull Flick Turkey Final in Istanbul, Turkey on 7 October, 2021. // Mahmut Cinci / Red Bull Content Pool // SI202110120565 // Usage for editorial use only //

Yılların eskitemediği CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi Red Bull Flick'te play-off turu 9 Mayıs Pazartesi gerçekleşecek. Play-off turunu da başarıyla geçen takımlar, 14 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak büyük finalde Türkiye'nin en iyisi olmaya çalışacak. Finalde kupaya uzanan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational'a katılma hakkı kazanacak Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

EsporGazetesi.com / Gamegar