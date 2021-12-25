Ready or Not sistem gereksinimleri neler? Ready or Not kaç GB?
Gamegar Haberleri
VOID Interactive'in geliştirdiği taktiksel nişancı oyunu Ready or Not'ın sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki Ready or Not sistem gereksinimleri neler? Ready or Not kaç GB? Detaylar haberimizde…
Ready or Not, düşmanca ve zorlu durumları çözmek için SWAT polis birimlerinin çağrıldığı, günümüz dünyasını tasvir eden son derece yoğun, taktiksel bir birinci şahıs nişancı oyunudur.
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- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or better
- DirectX: Sürüm 11
Ready or Not'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.