Ready or Not sistem gereksinimleri neler? Ready or Not kaç GB?

Ready or Not, düşmanca ve zorlu durumları çözmek için SWAT polis birimlerinin çağrıldığı, günümüz dünyasını tasvir eden son derece yoğun, taktiksel bir birinci şahıs nişancı oyunudur.

READY OR NOT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

READY OR NOT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

READY OR NOT ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or better

DirectX: Sürüm 11

READY OR NOT KAÇ GB?

Ready or Not'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.