RAGE 2, her yere gidebileceğiniz, her şeyi çekebileceğiniz ve her şeyi patlatabileceğiniz bir katliam karnavalı sunmak için iki stüdyo güç merkezini – açık dünya çılgınlığının ustaları Avalanche Studios ve birinci şahıs nişancının yaratıcıları olan id Software – bir araya getiriyor. Peki, Rage 2 sistem gereksinimleri neler? Rage 2 kaç GB? İşte detaylar…

RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rage 2'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD R9 280 ekran akrtı gerekmektedir.

RAGE 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X Bellek : 8 GB RAM

: NVIDIA GTX 780 3GB veya AMD R9 280 3GB Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X Bellek : 8 GB RAM

: NVIDIA GTX 1070 8GB veya AMD Vega 56 8GB Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

RAGE 2 KAÇ GB?

Rage 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.