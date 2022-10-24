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Rage 2 sistem gereksinimleri neler? Rage 2 kaç GB?

Gamegar Haberleri

Rage 2 sistem gereksinimleri neler? Rage 2 kaç GB?

Avalanche Studios'un geliştirip Bethesda'nın yayıncılığını yaptığı açık dünya FPS oyunu Rage 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Rage 2 sistem gereksinimleri neler? Rage 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

RAGE 2, her yere gidebileceğiniz, her şeyi çekebileceğiniz ve her şeyi patlatabileceğiniz bir katliam karnavalı sunmak için iki stüdyo güç merkezini – açık dünya çılgınlığının ustaları Avalanche Studios ve birinci şahıs nişancının yaratıcıları olan id Software – bir araya getiriyor. Peki, Rage 2 sistem gereksinimleri neler? Rage 2 kaç GB? İşte detaylar…

Rage 2'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD R9 280 ekran akrtı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 7
  • İşlemci : Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GTX 780 3GB veya AMD R9 280 3GB
  • Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1070 8GB veya AMD Vega 56 8GB
  • Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

Rage 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Rage 2 sistem gereksinimleri neler? Rage 2 kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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