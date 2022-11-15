Quadrata İnceleme: Kurşun Geçirmez Mantık, Minimalist Tasarım

Mindlabor imzalı Quadrata zekice oluşturulmuş etkili bulmaca denklemini yenilikçi bir anlayış ile birleştiriyor.

Quadrata zekice oluşturulmuş etkili bulmaca denklemini yenilikçi bir anlayış ile birleştiriyor. Quadrata'nın kendini yenileyen minimalist yapısının altında her daim işleyen bir bulmaca mantığı var. Bizden geçer not alan bağımsız yapım bulmaca çözme becerilerinizi pek başarılı bir şekilde sınarken sizi ekrana bağlayacak. Quadrata inceleme dosyamızda Mindlabor imzalı bulmaca oyununu mercek altına aldık.

Quadrata İstanbul merkezli bağımsız oyun stüdyosu Mindlabor tarafından geliştirildi. Şubat 2022'de kurulan oyun stüdyosunun vizyonunda ise Quadrata'nın özünde de kendine yer bulan minimalist ve zorlayıcı bulmaca oyunları geliştirme anlayışı var.

Çıkış Tarihi: 10 Ekim 2022

Geliştirici: Mindlabor

Yayıncı: Mindlabor

Platformlar: Steam, Google Play Store

Stüdyo geliştirdiği oyunlarda giderek zorlaşan seviyeleriyle hem bulmaca türünün kıdemlilerinin hem de türe yeni başlayan oyuncuların keyif almasını hedefliyor. İlk oyunları Quadrata'nın belirlenen hedeflere başarıyla ulaştığını söylemek mümkün. Gelin, size Quadrata'yı anlatalım.

Quadrata nasıl bir oyun?

Ekim 2022'de Steam üzerinde yayımlanan Quadrata temelinde oldukça başarılı bir şekilde işleyen bir bulmaca mantığına yer veriyor. Kurşun geçirmez bulmaca denkleminin üzerine yenilikçi bir anlayış inşa eden yapım, temel haliyle bile bulmaca severleri saatlerce kendisine bağlayabilecek bir formül oluşturmayı başarmış.

Quadrata'nın bulmaca denkleminin tam da bu noktada parladığını söylemek mümkün. Bağımsız bulmaca oyunu ekranı ikiye bölerek "aynı anda iki denklem" illüzyonu sunuyor.

Tek bir hamle iki denklemi etkilediği için oyuncunun sadece tek bir tarafa odaklanması sonuç vermiyor. Dolayısıyla iki ekrandaki şekil ve engelleri göz önünde bulundurmak ve sınırlı hamlelerii zekice kullanarak hedeflere ulaşmak gerekiyor.

Oyuncunun yönettiği siyah ve beyaz renkteki karakterler dört yönde hareket eder.

Kontrol tuşları aynı anda iki taraftaki karakteri yönetir.

Oyuncunun ulaşması gereken mavi elmaslar ise bulmaca haritalarında farklı noktalarda yer alır.

Dolayısıyla oyuncunun haritalardaki engelleri kendi avantajı için kullanması gerekir.

Quadrata kendini yenileyen bir yapıya sahip.

90 bölümlük bir bulmaca serüveni sunan oyunun her 10 bölümde bir yeni bir mekaniği bünyesine ekliyor. İlk seviyelerde iki şekil arasında kolayca bağlantı kurmaya başladığınızı hissettiğiniz anda Quadrata yeni bir mekanikle alışmış olduğunuz yapıyı yeniliyor.