Quadrata İnceleme: Kurşun Geçirmez Mantık, Minimalist Tasarım
Gamegar Haberleri
Mindlabor imzalı Quadrata zekice oluşturulmuş etkili bulmaca denklemini yenilikçi bir anlayış ile birleştiriyor.
Quadrata zekice oluşturulmuş etkili bulmaca denklemini yenilikçi bir anlayış ile birleştiriyor. Quadrata'nın kendini yenileyen minimalist yapısının altında her daim işleyen bir bulmaca mantığı var. Bizden geçer not alan bağımsız yapım bulmaca çözme becerilerinizi pek başarılı bir şekilde sınarken sizi ekrana bağlayacak. Quadrata inceleme dosyamızda Mindlabor imzalı bulmaca oyununu mercek altına aldık.
Quadrata İstanbul merkezli bağımsız oyun stüdyosu Mindlabor tarafından geliştirildi. Şubat 2022'de kurulan oyun stüdyosunun vizyonunda ise Quadrata'nın özünde de kendine yer bulan minimalist ve zorlayıcı bulmaca oyunları geliştirme anlayışı var.
Çıkış Tarihi: 10 Ekim 2022
Geliştirici: Mindlabor
Yayıncı: Mindlabor
Platformlar: Steam, Google Play Store
Stüdyo geliştirdiği oyunlarda giderek zorlaşan seviyeleriyle hem bulmaca türünün kıdemlilerinin hem de türe yeni başlayan oyuncuların keyif almasını hedefliyor. İlk oyunları Quadrata'nın belirlenen hedeflere başarıyla ulaştığını söylemek mümkün. Gelin, size Quadrata'yı anlatalım.
Quadrata nasıl bir oyun?
Ekim 2022'de Steam üzerinde yayımlanan Quadrata temelinde oldukça başarılı bir şekilde işleyen bir bulmaca mantığına yer veriyor. Kurşun geçirmez bulmaca denkleminin üzerine yenilikçi bir anlayış inşa eden yapım, temel haliyle bile bulmaca severleri saatlerce kendisine bağlayabilecek bir formül oluşturmayı başarmış.
Quadrata'nın bulmaca denkleminin tam da bu noktada parladığını söylemek mümkün. Bağımsız bulmaca oyunu ekranı ikiye bölerek "aynı anda iki denklem" illüzyonu sunuyor.
Tek bir hamle iki denklemi etkilediği için oyuncunun sadece tek bir tarafa odaklanması sonuç vermiyor. Dolayısıyla iki ekrandaki şekil ve engelleri göz önünde bulundurmak ve sınırlı hamlelerii zekice kullanarak hedeflere ulaşmak gerekiyor.
Oyuncunun yönettiği siyah ve beyaz renkteki karakterler dört yönde hareket eder.
Kontrol tuşları aynı anda iki taraftaki karakteri yönetir.
Oyuncunun ulaşması gereken mavi elmaslar ise bulmaca haritalarında farklı noktalarda yer alır.
Dolayısıyla oyuncunun haritalardaki engelleri kendi avantajı için kullanması gerekir.
Quadrata kendini yenileyen bir yapıya sahip.
90 bölümlük bir bulmaca serüveni sunan oyunun her 10 bölümde bir yeni bir mekaniği bünyesine ekliyor. İlk seviyelerde iki şekil arasında kolayca bağlantı kurmaya başladığınızı hissettiğiniz anda Quadrata yeni bir mekanikle alışmış olduğunuz yapıyı yeniliyor.
Yeni mekaniklerin eklendiği seviyelerde oyunun öğretici bir yapı sunduğunu belirtmekte fayda var. Hiçbir noktada sizinle diyalog kurmayan bağımsız yapım, yeni bulmaca zorluklarının eklendiği seviyelerde nispeten kolay denklemler vadediyor. Böylece oyuncunun yeni mekaniklere alışması hedeflenmiş.
Quadrata her yeni seviyenin başında zihin kaslarınızı bir miktar daha zorluyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde yeşil renkteki kutuları ve çizgili bölgeleri görebilirsiniz. Hedefe ulaşmanızda engel teşkil eden yeşil kareleri çizgili noktalara giderek kaldırmak mümkün.
İlerleyen seviyelerde iki yönü kapalı engeller ortaya çıkarak bulmaca şemalarının zorluk seviyesini artırıyor. Turuncu renkteki halkalar ise haritada içerisinde geçit görevi görüyor. Mavi elmasa ulaşmak için oyuncuların bu geçitleri iki denklemde de etkili bir şekilde kullanması gerekiyor.
Tatmin Edici Bulmaca Çözme Deneyimi
Quadrata giderek zorlaşan yapısına rağmen hem türün hayranlarını hem de yeni bulmaca acemilerini memnun edecek bir denge kuruyor. Bağımsız yapım başarıyla işleyen bir bulmaca mantığı sunmakla yetinmeyerek akıcı animasyonları ile ile bulmaca çözme deneyimini daha keyifli bir hale getiriyor.
Bunların yanı sıra Quadrata'nın Steam başarımları ve Gamepad desteği sunduğunu da belirtmekte fayda var. Oyunun 90 bölümlük bulmaca serüvenine ise Justin T. Fields'in nefis parçaları eşlik ediyor.
Sonuç
Quadrata inceleme dosyamızın sonuna geldik. Mindlabor ekibinin bulmaca türüne gönül verdiğini ve türün sınırlarında birbirinden nitelikli işlere imza atmak istediğin ilk oyunlarından görmek mümkün. Quadrata bulmaca türüne uzak olan oyunculara kendini sevdirmeyi başaracak. İşleyen denklemiyle sizi keyifli olduğu kadar zorlayıcı bir serüvene çağıran oyun kesinlikle Steam kütüphanenizde yer almayı hak ediyor.