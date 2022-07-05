Mobil oyunlar arasında açık ara önde giden PUBG Mobile'ın oyuncuları, yeni sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. "PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022" şeklinde aratılan sorunun cevabını sizler için araştırdık. Peki, PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022? M13 Royale Pass ne zaman? PUBG Mobile M13 Royale Pass kaç UC? PUBG Mobile sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

PUBG MOBILE YENİ SEZON NE ZAMAN 2022?

PUBG Mobile'ın yeni sezonu 19 Temmuz 2022 tarihinde oyuna eklenecek. Yeni sezon ile beraber M13 Royale Pass de gelecek.

PUBG MOBILE M13 ROYALE PASS KAÇ UC?

PUBG Mobile M13 Royale Pass - 360 UC

PUBG Mobile M13 Elite Pass - 960 UC

PUBG MOBILE GÜNCEL SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

PUBG Mobile'ın mevcut sezonu 18 Temmuz Pazartesi tarihinde bitecek.

PUBG MOBİLE M13 ROYALE PASS ÖDÜLLERİ

PUBG Mobile'ın 19 Temmuz'da gelecek yeni sezonu ile beraber Royale Pass'e Antik tema Avatarları, afişler, süs eşyaları ve daha fazla eşya Royale Pass sezonunda gelecek.