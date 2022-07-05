PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022? M13 Royale Pass ne zaman?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Mobil oyunların vazgeçilmezi olan popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ın mevcut sezonu M12 Royale Pass'in bitimine az kaldı. Peki, PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022? M13 Royale Pass ne zaman? PUBG Mobile M13 Royale Pass kaç UC? PUBG Mobile sezon ne zaman bitiyor? Detayları haberimizde…
Mobil oyunlar arasında açık ara önde giden PUBG Mobile'ın oyuncuları, yeni sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. "PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022" şeklinde aratılan sorunun cevabını sizler için araştırdık. Peki, PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022? M13 Royale Pass ne zaman? PUBG Mobile M13 Royale Pass kaç UC? PUBG Mobile sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar…
PUBG Mobile'ın yeni sezonu 19 Temmuz 2022 tarihinde oyuna eklenecek. Yeni sezon ile beraber M13 Royale Pass de gelecek.
- PUBG Mobile M13 Royale Pass -360 UC
- PUBG Mobile M13 Elite Pass - 960 UC
PUBG Mobile'ın mevcut sezonu 18 Temmuz Pazartesi tarihinde bitecek.
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PUBG Mobile'ın 19 Temmuz'da gelecek yeni sezonu ile beraber Royale Pass'e Antik tema Avatarları, afişler, süs eşyaları ve daha fazla eşya Royale Pass sezonunda gelecek.
- Yeni M762- Golden Rose skini
- 50 RP seviyesinde Noctum Terror kıyafeti
- Mecha Sanctum'un efsanevi kıyafeti
- 30 RP seviyesinde Trendy Hiker kıyafeti
- Mini 14 silah skini
- Yeni Antik Sır temalı Thomson silah skini