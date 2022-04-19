PUBG MOBILE Turnuvası: Yükselen Yıldızlar GameX'te

PUBG MOBILE, 500.000 TL ödül havuzuna sahip Yükselen Yıldızlar Turnuvası finali ile Türkiye'nin en büyük offline espor etkinliklerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ve bölgenin en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvası etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX'te gerçekleşecek olan turnuvanın finali, 16 takım ve 64 oyuncuya ev sahipliği yapacak. Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini göstereceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası büyük finali, pandemi sonrası gerçekleştirilen en büyük offline espor etkinliğine de sahne olacak.