PUBG MOBILE Turnuvası: Yükselen Yıldızlar GameX'te
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Oyunseverler PUBG Mobile turnuvası Yükselen Yıldızlar ile GameX'te bir araya gelecekler. Ödül havuzuysa 500.000 TL
PUBG MOBILE, 500.000 TL ödül havuzuna sahip Yükselen Yıldızlar Turnuvası finali ile Türkiye'nin en büyük offline espor etkinliklerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.
Dünyanın ve bölgenin en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvası etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX'te gerçekleşecek olan turnuvanın finali, 16 takım ve 64 oyuncuya ev sahipliği yapacak. Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini göstereceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası büyük finali, pandemi sonrası gerçekleştirilen en büyük offline espor etkinliğine de sahne olacak.
yıl dönümünü yepyeni etkinlikler ile kutlayan PUBG MOBILE, Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile topluluk takımlarının profesyonel espor sahnesine adım atması için önemli bir fırsat sunacak.
500.000 TL ödül havuzu ve fenomen isimler
Turnuvada yer alan oyun severler, hayranı oldukları ünlü PUBG MOBILE yayıncılarının liginde yer alarak büyük finalde 500.000 TL ödül havuzu için yarışacak. Turnuvanın ünlü PUBG MOBILE isimleri arasında Barış G, Cemre & Nisa, Doch, Egoist Pati, Kozmik Karınca, Mezarcı, Tugay Gök ve Vural Üzül yer alıyor.
21 Mayıs'ta GameX PUBG Mobile alanında gerçekleşecek olan büyük finalin yanı sıra tüm PUBG Mobile severler, 19-22 Mayıs tarihlerinde sürpriz konserler, etkinlikler ve ödüller ile eğlenceli vakit geçirme şansı için TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşacak. Ayrıntılı bilgi ve biletler için gamex.com.tr adresini ziyaret edin.