PUBG Mobile neden güncellenmedi? PUBG Mobile güncelleme nasıl yapılır? PUBG Mobile güncelleme gelmedi

2016 yılında piyasaya sürülmesinin ardından, gerçekleştirdiği etkinlikler ve turnuvalar ile milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran PUBG, gün geçtikçe oyuna yenilikler katmaya devam ediyor. Rekabetçi oyuncuların birinci tercihi olan PUBG Mobile'ın güncellemesi neden gelmiyor? Pubg Mobile güncelleme gelmedi hatası nedir? Pubg Mobile güncelleme nasıl yapılır? gibi soruları sizler için yanıtladık...

Dünya çapında rekorlar kıran; çok oyunculu haritaları ve grafikleriyle göz dolduran PUBG Mobile'a yeni gelen büyük güncelleme bazı oyuncular açısından sorunları beraberinde getirdi. Pubg Mobile güncellemesinin kendilerine henüz gelmediğini belirten bazı oyuncular, PUBG Mobile güncelleme neden gelmiyor diye internette aratmaya başladı? Bütün sorular cevapları ile haberimizin devamında...

PUBG AĞIR SİLAH MODU NEDEN KAPALI?

100 kişilik bir lobide oyuncular oyuna giriş yaptığı zaman, Erangel haritasına bırakılır.Ağır silah modunda ise el bombası fırlatıcıları, roketatarlar ve düşmanları devirmek için kullanılabilecek bir dizi ağır silahın kullanımını içeren bazı farklı türde eşyalar ve helikopterler bulunmaktadır. Ancak, oyun sırasında ağır silah modunun kapatılması, oyuncuların haritalarda daha fazla vakit geçirmesini ve rekabet gücü yüksek bir oyun keyfi yaşamasına olanak sağlar.

PUBG Mobile cephesi, oyunlardaki canlı etkinliklerin gerçekleştirildiği zamanlarda, ağır silah modunu kapalı konuma getirir. Böylelikle etkinlikler sırasında rekabet ve heyecan en üst seviyede yaşanır.

PUBG MOBILE GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

PUBG Mobile sık sık oyuna yenilikler katarak güncelleme yapan bir oyundur. Oyuna sürekli olarak yeni haritalar, görevler, özellikler, silahlar, araçlar vs. dahil edilir.

Peki, PUBG Mobile nasıl güncellenir sorusunun cevabı şöyledir:

PUBG Mobile Nasıl Güncellenir – Android

Öncelikle Play Store'a gidin.

Ardından uygulamalarınızın ardından PUBG Mobile'ı bulun. Arama çubuğuna PUBG Mobile yazarak da bulabilirsiniz.

Bulduktan sonra PUBG Mobile simgesine tıklayarak oyun sayfaya girin.

Ekranda bulunan 'Güncelle' butonuna basarak güncelleştirme işlemini başlatın.

PUBG Mobile Nasıl Güncellenir – iOS

PUBG Mobile sadece Android işletim sistemine sahip cihazlara özgü bir oyun değildir. iOS cihaz sahibi olan kişiler de PUBG Mobile'ı App Store'dan indirerek oynayabilir.

iOS cihazlarda PUBG Mobile güncelleme yapmak Android cihazlarla çok benzerdir. Android cihazlardan farklı olarak yapmanız gereken tek şey; ilk adımda Play Store'a gitmek yerine App Store'a gitmektir. Ardından yukarıda yer alan adımları aynen takip edebilirsiniz.

PUBG Mobile Nasıl Güncellenir – PC

PUBG Mobile, Tencent Gaming Buddy emülatörü aracılığıyla bilgisayarlarda da oynanabiliyor. Emülatör üzerinden PUBG Mobile'ı güncelleştirmek bazı oyuncular için sıkıntılı bir durum olabiliyor. Bilgisayarda PUBG Mobile güncelleme nasıl yapılır sorusunun cevabı şöyle;

Öncelikle bilgisayarınızda PUBG Mobile oyununu açın.

Oyunu açtığınızda ekranda yeni güncelleme olduğunu, güncellemenin boyutunu ve özelliklerini anlatan bir mesaj ekranı olacaktır.

Bu ekranda yer alan 'Güncelle' butonuna tıklayarak güncelleme işlemini başlatın. Güncelleme bitene kadar bilgisayarınızı kapatmayın.

PUBG Mobile'e güncelleme geldiği halde oyun açıldığınızda sizin ekranınızda görünmüyorsa güncelleme otomatik olarak ekranınıza düşmüyor demektir. Bu yüzden öncelikle emülatörünüzü güncelleştirmeniz gerekir.

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