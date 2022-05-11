Pubg Mobile 2.0 güncellemesi ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. PUBG Corp bugün, oyunun merakla beklenen Livik haritasının gelişine işaret eden oyun için en büyük güncellemelerden birinin ayrıntılarını duyurdu. Bununla birlikte, yeni haritaya eşlik eden bazı yeni araçlarımız da var.

PUBG MOBILE 2.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Pubg Mobile oyunununda yer alan bilgilere göre ilk güncelleme 11 Mayıs itibarıyla başlıyor. Ancak oyunun serverları bölgelere ayrıldığı için tüm bölgelera aynı anda güncelleme gelmiyor.

Buna göre Türkiye güncellemesi 11 Mayıs 2022 saat 13:00 itibarıyla başlıyor. Tüm güncellemenin yüklenmesinin ise 13 Mayıs'ı bulması bekleniyor.

PUBG MOBILE 2.0 Güncelleme Duyurusu

PUBG MOBILE 11 Mayıs saat 11:00'de (UTC+0) güncellemeyi yayınlamaya başlayacak. Oyun hizmetleri kesintiye uğramayacaktır. Lütfen ağ bağlantının iyi olduğundan ve cihazında yeterli alan bulunduğundan emin ol.

?Güncelleme Ödülü?: 3.000 BP, 100 AG ve Yüce Moda İkonu Başlığı (3g) almak için 11 Mayıs - 17 Mayıs (UTC+0) tarihleri arasında oyunu güncelle.

Önemli Güncellemeler

Yeni Harita: Resmî Livik güncelleniyor! Yeni Livik'te daha çok oyna, daha çok kazan!

Yeni Silahlar: Silahının performansını artırmak için Livik'e özel XT Yükseltme Sandıklarını al!

Yeni Araç: UTV (Hizmet Aracı) her türlü arazide zorlanmadan hızla hareket edebilir.

Klasik Harita İyileştirmeleri: Daha sürükleyici bir oyun deneyimi için yeni Dokunsal Sistem yayınlandı. Kritik anlarda Oyun Alanına hızla gitmene yardımcı olacak Acil Tahliye eklendi!

Klasik Haritalar

?Resmî Livik Haritası?

Herkesin beklediği resmî harita nihayet hazır!

Tepeden Tırnağa Harita Güncellemesi

Livik'in resmî sürümünde daha çeşitli savaş deneyimleri ve daha fazla stratejik derinlik sunmak amacıyla tüm yerleşim bölgeleri yeniden tasarlandı ve tüm yapılarla grafikler güncellendi!

Yeni Araç

UTV (Akıbet'te dene)

Yeni Silahlar

Livik'e özel yeni XT Yükseltme Sandıkları aşağıdaki silahları yükseltmek için kullanılabilir.

AKM

M416

P90

MK12

M24

Rastgele Ortaya Çıkan Gelişmiş Malzeme Bölgeleri

Maçın başında haritadaki yerleşim bölgelerinden rastgele birinde, altın rengiyle gösterilen bir gelişmiş malzeme bölgesi ortaya çıkar. Bu bölgede çok miktarda malzeme, Dükkân Jetonu ve tabii bolca düşman bulunur. İyi şanslar!

Çeşitli Mini Oyunlar

Artık haritanın her yerinde keşfedilecek daha çok şey var!

Rastgele Sandıklar ve Hazine Haritaları: Malzemeleri daha hızlı bulabilmen için ekipman ve ögelerle dolu Sandıklar haritada rastgele olarak ortaya çıkar. Hazine Haritaları sayesinde yakınındaki Malzeme Sandıklarını daha kolay bulabilirsin!

? Yabani Yemişler: Enerji yenilemek için yabani yemişleri ye ve savaş alanında daha uzun süre kal!

? Futbol Mücadelesi: Artık Blomster'da özel bir futbol sahası var. Gol atıp BP ödülleri kazanmak için nişan alma becerilerini kullan!

? Depo: Su Kemerinin içinde bir miktar silah saklı. Malzemeleri almak için silah ve patlayıcıları kullanarak duvarı kır!

? Hava Hattı: Hava Hattına yaklaş, kendini ona bağla ve diğer taraftaki platforma kayarak ulaş. Özelikle Mavi Bölgede sıkıştığında ya da düşmanlar tarafından etrafın sarıldığında Hava Hattı mükemmel bir kaçış aracıdır!

Hava Yardımı İşareti

Bu uçağı kaçırmak istemezsin!

Maç sırasında bol miktarda malzeme barındıran hava yardımları bırakacak özel bir uçak belirir. Bu hava yardımının konumu haritada gösterilir. Konuma ulaşan ilk kişi olmaya bak!

Çağrı Kuleleri

Oyuncular Eşli ya da Takımlı modlardan birinde oynarken, saf dışı kalan takım arkadaşlarını Çağrı Kulesinde bir defa çağırabilirler. Takım arkadaşın saf dışı kalsa bile ümidini kaybetme. Bir Çağrı Kulesi bul ve durumu tersine çevir!

Malzeme Dükkânı

Maç esnasında Dükkân Jetonu topla ve bunlarla Malzeme Dükkânından ekipman ve ögeler satın alarak düşmanların seni alt etmesini daha da güç kıl!

Yanardağ Patlaması

Aman dikkat, Sönmüş Yanardağ'ın tekrar patlama ihtimali var! Patlama nedeniyle tetiklenen ikincil patlamalardan uzak dur ya da binaların içine saklanmaya çalış!

Klasik Harita İyileştirmeleri

?Acil Tahliye?

Acilen Oyun Alanına gitmen gerekiyorsa Acil Tahliye kurmayı dene! Acil Tahliye seni alıp Oyun Alanına doğru uçuran bir kurtarma uçağı çağırır. Rota boyunca dilediğin yerde atlayabilirsin!

Sadece Erangel ve Miramar haritalarının Rütbeli ve Rütbesiz modlarında kullanılabilir.

?Etkileşimli Dokunsal Sistem?

Daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşamak için Ayarlar ekranında dokunsalı etkinleştir! (Sadece seçili cihazlarda mevcuttur)

?Silah Ayarlamaları?

Pompalılar güçlendirildi! Yanında bir tane bulundur ve kısa mesafede pompalı kullanmanın ne kadar heyecan verici olduğunu gör.

Pompalı tüfeklerin hasar çarpanı kafadan vuruş için 1,25'ten 1,5'e ve uzuvlardan vuruşlar için 0,9'dan 1,05'e çıkarıldı. Uzun mesafe hasarları artırıldı.

S12K mermi kapasitesi 10 mermiye çıkarıldı.

S1897 kurma hızı iyileştirildi.

Kısa Çiftelerin temel hasarı biraz artırıldı.

Oynanışa Dair Diğer Unsurlar

?Metro Royale: Buluşma?

Metro Royale geri geliyor! İşleri daha da heyecanlı hâle getirmek için FAMAS ve MG3'ün Çelik Cephe ve Kobra varyantları Metro Royale moduna eklendi!

Erişim: 18/5/2022 02:00 - 10/7/2022 23:59 (UTC+0)

Yeni Silahlar: MG3, MG3 (Kobra), MG3 (Çelik Cephe), FAMAS (Kobra), FAMAS (Çelik Cephe).

Sosyal

?Eğlence Parkı?

Yeni mini futbol sahası - Haydi Gol Atalım!

Yeni Araç: 4 kişilik Eskort Uçak seni bekliyor. Göklerin tozunu atmak için arkadaşlarını davet et!

?Altın Hisse Sandığı?

Toplanma Alanına diğer oyuncularla paylaşmak için sandıklar ve paketler bırak! Altın Hisse Sandıklarını almak için günlük görevleri tamamla, ardından diğer oyuncuların açıp rastgele ödüller almaları için bunları Toplanma Alanına yerleştir. Ödüller sınırlı sürelidir, süre dolmadan al!

?Arkadaş Sistemi?

Arkadaşlarınla daha iyi etkileşim kurabilmen için kişisel durum özelliğini ekledik ve takım kurabilmen için Messenger üzerinden çevrimdışı Facebook arkadaşlarını davet etme özelliği getirdik.

?Mesaj Sistemi?

Bir arkadaşından hediye aldığında artık bir teşekkür mesajı gönderebilirsin!

?Klan?

Klanların yönetimini kolaylaştırmak için bazı düzenlemeler yaptık.

Bazı Klan ekranlarının performansları iyileştirildi ve Sonuç ekranında gösterilen bilgi miktarı artırıldı.

Yeni Klan Takım Eğitimi Görevleri eklendi. Herhangi bir modda Klan üyeleriyle takım olup bir maç tamamla ve ödülleri topla.

Bir Klan Lideri veya Lider Yardımcısı uzun süre aktif olmazsa, sistem artık yönetim ayrıcalıklarını otomatik olarak başkasına aktarıyor.

Temel Güvenlik

?Kartal Sistemi İncelemesi?

Şüpheli davranışları gerçek zamanlı incelemek için Kartal Sistemini geliştirdik! Adil oyun ortamını korumak isteyen tüm dedektifleri bekleriz.

Sezon

?C2S6?

Cycle 2 Sezon 6 başladı! Gel ve sezona özel yeni seti al!

Sezon Süresi: 19 Mayıs 02:00 - 18 Temmuz 23:59 (UTC+0)

Sezon Ödülleri: C2S6 Gözlüğü, C2S6 Seti, C2S6 Paraşütü, C2S6 - MG3, C2S6 Maskesi, C2S6 Şapkası.

Kademe Kuralları Düzenlemesi: Bronz kademe artık 3 alt kademeden, Gümüş kademe ise 4 alt kademeden oluşuyor. Altın kademe ve üzeri için bir değişiklik yapılmadı.

Rütbeli Klasik Modda kademe aralığı düzenlemesi: Bronz - Platin, Altın - Fatih.

Mücadele Puanı: Mücadele Puanlarının bir kısmı, Mücadele Puanı limitine ulaşıldığında Sıralama Puanına dönüştürülecek.

Royale Pass

?Royale Pass Month 11: Gizli Avcılar?

Yeni bir RP teması başlıyor! Zaman içinde yayınlanacak Favoriler Sandıkları ve RP avantaj etkinlikleri için takipte kal!

Erişim: 19 Mayıs 02:00 - 17 Haziran 23:59 (UTC+0)

?Diğer İyileştirmeler?

Çağrı Mekaniği

Oyuna çağrılabilen takım arkadaşları için haritaya yeni saf dışı kalma işaretleri eklendi. İletişimi güçlendirmek adına yeni Hızlı Mesajlar eklendi. Uçaktaki görüş açısı da savaşa daha çabuk dönmeni sağlamak için iyileştirildi.

Sadece Rütbesiz Erangel, Livik, Akıbet ve Rütbeli Livik'te mevcuttur.

Oyuncular ayrıca Erangel ve Livik temalı modlarında bir Çağrı Kulesi kullanmadan otomatik olarak canlanırlar.

Başarımlar

Resmî Livik ve Merkez Çember temalı oyunlara yönelik yeni Başarımlar eklendi. İlgili görevleri tamamlayarak ödülleri al.

Temel Deneyim

Sonuç Ekranında daha fazla bilgi gösteriliyor.

Daha kolay bir kullanım için araç özelleştirme ekranı iyileş

Oyuncuların görüşünü ve nişan almasını engellememesi için işaret mesajlarının şeffaflığı ayarlandı.

Mükemmel öldürmeler ve kurtarmalar gibi belirli eylemler gerçekleştiğinde görünen oyun içi bildirimler eklendi.

Maçtan ayrılan takım arkadaşlarının bıraktığı işaretler artık mini haritadan kaldırılı

Oyuncuların yakındaki engellerin arkasında bulunan düşmanların yerini işaretlemesine olanak tanıyan bir özellik eklendi.

Oyuncuların yakındaki engellerin arkasında bulunan düşmanların yerini işaretlemesine olanak tanıyan bir özellik eklendi.

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