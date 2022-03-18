PUBG Mobile 1.9 güncellemesi nasıl yapılır? Detaylı anlatım!

PUBG Mobile'a gelen yeni güncelleme 1.9 ile birçok oyuncu yeni güncellemeye ulaşamadı. PUBG Mobile sürümünüzü 1.8'den 1.9'a güncelleyebilmek için yapmanız gerekenleri sizler için araştırdık ve listeledik. Peki, PUBG Mobile 1.9 güncellemesi nasıl yapılır? PUBG Mobile güncelleme gelmedi, PUBG Mobile 1.9 güncellemesi!

EMÜLATÖRDE PUBG MOBİLE 1.9 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Emülatör oyuncuları için ilk olarak ana sayfadan PUBG Mobile kısmına gelerek Sunucu seçiminin PUBG Mobile Global'in seçili olduğundan emin olduktan sonra emülatörünüzden "Ben" kısmına tıklayarak PUBG Mobile'ın üzerine gelip çıkan üç noktaya tıklayınız ve oyunu kaldır tuşuna basınız. Daha sonra PUBG Mobile'ın resmi sitesine gelerek tekrardan yükleme yapınız.

Eğer PUBG Mobile 1.9 güncellemesi oyununuza gelmediyse oyunu tekrardan kurmak sorunun en basit çözümü olacaktır. Yükledikten sonra oyun sürümünüz 1.9 olarak güncellenecektir.

TELEFONDA PUBG MOBİLE 1.9 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Peki, PUBG Mobile'ı telefondan nasıl güncelleyeceksiniz? PUBG Mobile 1.9 güncellemesi telefonunuza gelmediyse burada da aynı yöntemi uygulamanız gerekmektedir. Uygulamalarınızdan PUBG Mobile'ı telefonunuzdan kaldırınız ve tekrardan App Store veya Google Play'den yükleyerek PUBG Mobile'ınızı 1.9 sürümüne güncelleyebilirsiniz.

PUBG MOBILE YENİ GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK?

PUBG MOBILE güncellemesi 16 Mart saat 11:00'de (UTC+0) yüklenmeye başlayacaktır. Hızlı ve sorunsuz bir güncelleme için lütfen iyi bir ağ ortamında güncellemeyi gerçekleştir ve cihazında yeterince alan olduğundan emin ol.

Güncelleme Ödülü: 16 Mart - 22 Mart (UTC+0) arasında güncelleme yap ve 3.000 BP, 100 AG ve bir Gece Rapsodisi Başlığı (3g) kazan.