PUBG Battlegrounds'ın Dead by Daylight modunun detayları geldi

Tüm zamanların en popüler battle royale oyunu PUBG Battlegounds'ın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Dead by Daylight iş birliğinin detaylı, ne zaman çıkacağı ve özellikleri açıklandı.

Cadılar Bayramı'na özel sevilen hayatta kalma korku oyunu Dead by Daylight ile iş birliği yapan PUBG Battlegrounds, oyuncularına yaklaşık 2 hafta boyunca eğlenceli bir mod sunacak. İşte, PUBG Battlegrounds ve Dead by Daylight modunun özellikleri

PUBG BATTLEGROUNDS DEAD BY DAYLIGHT EĞLENCE MODU

Karşılaşma başladığında haritanın her tarafına dağıtılmış bir dizi bozuk jeneratör olacak (Kurban sayısından 3 fazla).

Kurbanların (üç takım arkadaşı) birlikte çalışarak çıkış kapılarının şalterlerini etkinleştirmek için Kurban sayısından 1 adet daha fazla jeneratörü tamir etmeleri gerekmektedir.

Karşılaşma başına tek bir Katil olacaktır.

Katilin tek bir amacı vardır: her bir Kurbanın kaçışını önlemek için elinden geleni yapmak.

PUBG Battlegrounds x Dead by Daylight etkinlik süresi:

PC

21 Ekim, 10.00 - 7 Aralık, 10.00

Konsol

21 Ekim, 10.00 - 8 Aralık, 10.00

DEAD BY DAYLIGHT EŞYA SETİ

Dead By Daylight Mega Paket (2970 G-COIN)

Dead By Daylight "Avcı" Kostüm Seti (1190 G-COIN)

Dead By Daylight "Çete" Kostüm Seti (1190 G-COIN)

Dead by Daylight "Palyaço" Kostüm Seti (1190 G-COIN)

Dead by Daylight "Tuzakçı" Kostüm Seti (1190 G-COIN)

Kurban Rehberi

1-Kazanmak için Katilden uzak dur ve kaçmak için çıkış kapılarını aç.



Bu modda üç karakter durumu bulunur.

Normal Durum

Depar atmak veya hasar almak/yere düşmek izini 10 saniye boyunca Katile gösterecektir.

Katil yakınındayken kalbin daha hızlı ve daha şiddetli atar.

Depar atmak bitkinlik göstergesini tüketir. Bitkinlik göstergen tamamen tükenmişse göstergedeki miktar yükselene dek depar atamazsın.

Yüksek bir yerden düşmek hasar vermez ama tekrar ayağa kalkman daha uzun sürer.

Hasarlı Durum

Normal durumdayken hasar almak seni hasarlı duruma sokar.

Her hareket ettiğinde ardında sürekli bir kan izi (yerde 4 saniye kalır) bırakırsın.

Aynı zamanda acıyla inlersin, bu da Katili harekete geçirebilir.

Kendini iyileştirmek için Sıhhiye Çantası kullanmak tekrar normal duruma geçmeni sağlar.

Diğer Kurbanlar da seni iyileştirerek normal duruma geçmeni sağlayabilir.

Yere Düşmüş

Hasarlı durumdayken hasar almak seni yere düşürür.

Hareket hızın aşırı derecede azalır.

Haritadaki herhangi bir nesneyle etkileşime geçemezsin.

Katil veya başka bir Kurban seni taşıyabilir.

Canın 4 dakika boyunca yavaş bir biçimde azalır; canın 0'a düştüğünde ölürsün.

Sıhhiye Çantası olmadan bile kendini yavaş yavaş iyileştirebilirsin ama tekrar hasarlı duruma dönebilmen için başka bir Kurbanın seni iyileştirmesi gerekir.

3- Jeneratörler

Bozuk jeneratörleri bul ve her birini tamir etmek için etkileşim tuşunu kullan.

Tamir etme sırasında bir QTE çıkacaktır - başarılı olursanız tamir göstergesi biraz artar. Başarısız olursanız bulunduğunuz yer Katile gösterilir ve jeneratörün tamir göstergesi biraz düşer.

? QTE: Quick Time Event, oyuncuların bir sonraki aşamaya geçebilmek için belli başlı eylemleri yerine getirmesini gerektiğini söyleyen, ekranda beliren bir komuttur.

Tamir sürecini hızlandırmak için tek bir jeneratörü birden fazla Kurban tamir edebilir.

Yeterli sayıda jeneratör tamir edildikten sonra çıkış kapılarının yerleri ekranda silüet olarak görünür.

Zamanında kaçabilmek için çıkış kapısındaki şalteri etkileşim tuşuyla indir.

Yere düşen veya Mavi Alan Dolabında kapana kısılan bir Kurban yoksa 2 dakika içinde çıkıştan hep birlikte kaçmanız gerekir.

Yere düşen veya Mavi Alan Dolabında kapana kısılan en az 1 Kurban varsa 4 veya daha fazla dakika içinde çıkıştan hep birlikte kaçmanız gerekir.

Belirlenen süre içinde tüm Kurbanlar kaçamazsa Katil kazanır.

Kurbanlardan yalnızca sen hayatta kaldıysan daha fazla jeneratörü tamir etmene gerek kalmadan çıkış kapısını açabilirsin.

4- Katile Karşı

Kurbanlar, Katili öldüremez.

Hasar almaktan/yere düşmekten ve Katil tarafından kurban edilerek Mavi Alan Dolabına gönderilmekten kaçın.

Mavi Alan Dolabı: Yere düşen Kurbanları öldürmeden önce bir süre tutar.

Yere düşen Kurbanların mavi silüetleri diğer Kurbanlara gösterilir.

Yere düşürülüp de Katil tarafından taşındığında, Katili sersemletip seni bırakmasını sağlama fırsatı sunan bir QTE çıkar.

Kurbanlar, kaçarken aradaki mesafeyi açmak veya tam vaktinde Katile vurup geçici olarak şaşırtmak için rastgele yerlerde beliren Paletleri de devirebilirler.

5 - Eşyalar